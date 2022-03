AMLO dice que demostrará que llegará en 40 minutos al AIFA

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que demostrará el lunes 21 de marzo que se puede llegar entre 30 y 40 minutos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), mejor conocido como el aeropuerto de Santa Lucía.

En la conferencia de prensa, AMLO aseguró que no dormirá en el hotel que está en las inmediaciones de Santa Lucía, ya que carece de certificación.

Sin embargo, aseguró que en un tiempo de 30 a 40 minutos puede llegar al AIFA y no dos horas como se comenta, incluso dio a conocer el itinerario que seguirá el lunes previo a la inauguración del AIFA.

“Ya no me voy a dormir allá. No porque está terminado el hotel pero no está certificado, es un procedimiento y no quiero verme influyente, además me voy a dormir aquí y les voy a demostrar que voy hacer media hora, desde aquí hasta el aeropuerto... media hora o cuarenta minutos”.

“Me voy a ir 5:00, me voy a quedar a dormir aquí, nos vamos a ver a las 7:00. Yo voy a estar a las 6:00 horas en la reunión de seguridad. Ya está terminado el hotel, lo que pasa es que hace falta una certificación”, aseguró AMLO.

La Mañanera #EnResumen /16 de marzo /AMLO le corrige la plana a diputado morenista

AMLO dormiría cerca del AIFA, previo a inauguración

Días antes, el Presidente aseguró que dormiría en el hotel que construyó la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) en el AIFA, una vez que culmine la gira que realizará en Oaxaca.

Se prevé que durante la inauguración del AIFA no haya un discurso por parte de AMLO, debido a la veda por la revocación de mandato .

¿Cómo llegar al AIFA o aeropuerto de Santa Lucía?

Si bien AMLO viajará desde el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Relaciones (SICT), dio a conocer las rutas que los usuarios del AIFA, mejor conocido como el aeropuerto de Santa Lucía, pueden tomar desde diversas partes de la capital,

Estas rutas de la CDMX hacia el AIFA son cuatro y cubren los puntos cardinales: zona centro, zona sur, zona poniente y zona oriente.

Además,una empresa de autobuses y camionetas estará encargada de operar las rutas de la CDMX hacia el AIFA.