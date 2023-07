“Se va a castigar a los responsables": AMLO lamenta muerte de menor atrapada por elevador

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre el caso de la menor Aitana Betzabé que murió por un elevador del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Playa del Carmen, Quintana Roo.

“Ya se está haciendo la investigación, se va a castigar a los responsables, ya el Seguro Social emitió un informe, un reporte (...). Muy triste lamentable lo que sucedió y se tiene que castigar a los responsables. No puede haber impunidad”, dijo.

El elevador del hospital 18 del IMSS en Playa del Carmen, donde murió Aitana Betzabé, presentaba fallas e incluso fue revisado por una empresa contratada por el Seguro Social, explicó el presidente

IMSS donde murió menor prensada por elevador presentaba fallas

El elevado del hospital 18 del Seguro Social en Playa del Carmen, donde murió Aitana Betzabé, presentaba fallas e incluso fue revisado por una empresa contratada por el Seguro Social, explicó el presidente López Obrador.

“Hay un contrato de mantenimiento de estos elevadores, se informó que no funcionaba, fueron a verlos los de la empresa; sin embargo, no lo arreglaron y tampoco dejaron señalamientos de que no podían usarse, cuando bajan a la niña que llegó enferma de dengue queda atrapada”, dijo el presidente.

Aunque la empresa Soluciones Integrales de Transportación Vertical en México revisó horas antes los elevadores del hospital 18 del IMSS en Playa del Carmen donde falleció Aitana Betzabé, fue detenido el camillero Victor que ingresó a la niña del elevador

Aunque la empresa Soluciones Integrales de Transportación Vertical en México verificó horas antes los elevadores del IMSS, fue detenido el camillero Víctor, que ingresó a la niña al elevador.

“Se va a hacer la investigación, no es culpar por culpar, nosotros nunca actuamos así, no se puede castigar a cualquier persona. No puede haber chivos expiatorios”, refirió.

Niña muere al quedar prensada en elevador del IMSS en Quintana Roo

Fue el pasado martes 11 de julio cuando una niña de seis años murió tras quedar prensada en un elevador del IMSS cuando se puso en movimiento y la camilla donde era transportada todavía no entraba completa.

En redes sociales circularon videos en donde se observa a personas afuera del elevador mientras intentan rescatar a la menor. Varios hombres rompieron las puertas y, entre gritos de desesperación, intentan abrir el hueco donde se encontraba la niña.

El camillero llamado Víctor asegura que también es una víctima y exigió que se investigue la responsabilidad de quien la tenga, pues él se encuentra esposado desde lo ocurrido.