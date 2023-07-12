¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del miércoles 12 de julio

Este es el resumen minuto a minuto de la mañanera de AMLO que te presenta Fuerza Informativa Azteca (FIA). La conferencia se llevó a cabo en Palacio Nacional este miércoles 12 de julio de 2023.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia matutina:

AMLO habla sobre Marco Antonio García Morales

AMLO habló sobre el caso de Marco Antonio García Morales, quien supuestamente buscaría ser aspirante de Morena en Guerrero, además de que pedirá a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, que informe sobre el señalamiento que tiene por el asesinato del activista Arnulfo Cerón Soriano.

López Obrador aplaudió que se resolviera el problema de los bloqueos en Chilpancingo

"Se resolvió hablándole a la gente de que no se dejen manipular y que detrás de las supuestas demandas sociales está el interés de proteger a bandas de la delincuencia organizada", dijo.

AMLO lamentó muerte de menor atrapada en un elevador del IMSS

El presidente AMLO habló sobre el caso de la menor que murió por un elevador del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Playa del Carmen, Quintana Roo.

“Ya se está haciendo la investigación, se va a castigar a los responsables, ya el Seguro Social emitió un informe, un reporte (...). Muy triste lamentable lo que sucedió y se tiene que castigar a los responsables. No puede haber impunidad”, dijo.

López Obrador critica nuevamente a Xóchitl Gálvez

"Le voy a pedir a Claudio X González que haga una investigación sobre la empresa de Xóchitl y los contratos que ha recibido del gobierno de cuando ella fue funcionaria en el gobierno de Fox", señaló AMLO, quien se ha lanzado contra la aspirante del proceso de Va por México.

AMLO habla sobre Altos Hornos de México

López Obrador fue cuestionado sobre el caso de los trabajadores de Altos Hornos y apuntó que la empresa quebró, dejando sin empleo a muchas personas. Por esto es que su gobierno está intentando que se acepte entregar la empresa a otros inversionistas.