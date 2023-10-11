AMLO habla sobre libertad de expresión y asegura que su gobierno no censura a nadie

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre la libertad de expresión durante la mañanera de este miércoles y dijo que su gobierno no silencia a nadie. Pero también reprochó que algunos medios de información permanecen muy alejados del interés de las audiencias.

“Se habla con absoluta libertad (...) sí cuestionamos a los medios que están demasiado cercanos al poder económico, demasiado cercanos al poder económico”, declaró AMLO.

Desde Palacio Nacional, el presidente también garantizó a todos el derecho a discernir, como ocurrió en julio de 2022, cuando la reportera independiente Haydee Ramírez reclamó que en la mañanera había comunicadores muy cercanos al Poder Ejecutivo.

“Si hubiera democracia no se reservarían lugares para unos reporteros, usted prefiere las alabanzas presidente, discúlpeme que se lo diga”, señaló en ese momento la reportera.

AMLO dice que debe existir cero censura

La libertad de expresión genera este tipo de debates y no es la primera vez que el mandatario se refiere a ella, ha dedicado otras mañaneras para hablar de ese tema.

En agosto de este año, el presidente López Obrador comentó que el papel de su gobierno es informar y garantizar la libertad de expresión.

Pero podemos irnos más atrás, al año 2021 cuando aprovechó su conferencia mañanera para afirmar que se debe garantizar la libertad y evitar la censura en redes sociales, como le ocurrió al expresidente Donald Trump.

“No debe de haber censura, prohibido prohibir, lo único es que se garantice la libertad, eso sí es importante. Cero censura”, declaró en febrero de 2021 desde su conferencia en Palacio Nacional.