¡"No me van a callar”! Alito Moreno desafía a Morena y mantiene sus acusaciones de vínculos con el crimen

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, volvió a lanzar acusaciones contra Morena y aseguró que continuará señalando presuntos vínculos entre integrantes del partido y el crimen organizado , pese a lo que considera una persecución política en su contra.

El senador priista sostiene que las acciones emprendidas contra personas cercanas a él, así como los señalamientos y procedimientos que ha enfrentado, forman parte de una estrategia para intentar frenar sus denuncias ; Moreno afirma que no dejará de llevar estos casos ante instancias internacionales y autoridades de Estados Unidos.

Moreno insiste en sus acusaciones contra Morena

Durante sus declaraciones, el dirigente del PRI calificó a Morena como un partido relacionado con el crimen organizado y acusó al gobierno de proteger a gobernadores señalados por autoridades estadounidenses.

Entre los casos que Moreno asegura haber denunciado se encuentran los relacionados con Rubén Rocha, Enrique Inzunza y Adán Augusto López, además de señalamientos sobre presunta intervención del crimen organizado en campañas políticas.

El dirigente priista también ha llevado estas acusaciones ante instancias internacionales, según el material presentado; desde el PRI, estos señalamientos son considerados parte de una persecución contra Moreno y su entorno.

Las afirmaciones corresponden a la postura del presidente nacional del PRI y no implican, por sí mismas, que los señalamientos hayan sido acreditados judicialmente.

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