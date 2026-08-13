¡"No me van a callar”! Alito Moreno desafía a Morena y mantiene sus acusaciones de vínculos con el crimen
Alejandro Moreno asegura que no lo van a callar y mantiene sus acusaciones contra Morena; el priista denuncia una persecución política mientras escala la confrontación.
El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, volvió a lanzar acusaciones contra Morena y aseguró que continuará señalando presuntos vínculos entre integrantes del partido y el crimen organizado, pese a lo que considera una persecución política en su contra.
El senador priista sostiene que las acciones emprendidas contra personas cercanas a él, así como los señalamientos y procedimientos que ha enfrentado, forman parte de una estrategia para intentar frenar sus denuncias; Moreno afirma que no dejará de llevar estos casos ante instancias internacionales y autoridades de Estados Unidos.
Moreno insiste en sus acusaciones contra Morena
Durante sus declaraciones, el dirigente del PRI calificó a Morena como un partido relacionado con el crimen organizado y acusó al gobierno de proteger a gobernadores señalados por autoridades estadounidenses.
Entre los casos que Moreno asegura haber denunciado se encuentran los relacionados con Rubén Rocha, Enrique Inzunza y Adán Augusto López, además de señalamientos sobre presunta intervención del crimen organizado en campañas políticas.
El dirigente priista también ha llevado estas acusaciones ante instancias internacionales, según el material presentado; desde el PRI, estos señalamientos son considerados parte de una persecución contra Moreno y su entorno.
Las afirmaciones corresponden a la postura del presidente nacional del PRI y no implican, por sí mismas, que los señalamientos hayan sido acreditados judicialmente.
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Alejandro Moreno (@alitomorenoc) asegura que no lo van a callar.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 14, 2026
El dirigente nacional del @PRI_Nacional mantiene sus acusaciones contra @PartidoMorenaMx, que ha señalado de tener vínculos con el crimen organizado, y afirma que continuará denunciándolo pese a lo que considera… pic.twitter.com/7cfBYlrM8a