Registro de celulares: Líneas telefónicas en riesgo de quedar sin servicio este 15 de agosto

En México existen 158 millones de líneas vinculadas a un celular. Sin embargo, al corte del 10 de agosto, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones reportó que apenas 70 millones de líneas habían hecho la vinculación. Esto significa que solo 4 de cada 10 líneas cuentan con el registro obligatorio de celulares.

¿Por qué tanta resistencia? Los mexicanos entrevistados por Azteca Noticias revelaron dos razones principales: la desidia y, sobre todo, la desconfianza en el manejo de sus datos personales, a pesar de que la fecha límite se acerca para los que su número termina en “0”.