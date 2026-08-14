Autenticando...
  • Cerrar Sesión
tva (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Negocios, contratos y tráfico de influencias: ¿qué tiene que ver Andy López Beltrán?

Una investigación contra una red de huachicol fiscal abre nuevas preguntas sobre Andy López Beltrán y los vínculos que podrían surgir en México.

Por: Javier Alatorre, Iveth Ortiz

Una operación contra el huachicol fiscal en Estados Unidos comienza a revelar una red de contrabando que habría movido hidrocarburos entre ambos países. Pero el caso también ha puesto atención sobre Andy López Beltrán, a quien recientemente le quitaron su visa para entrar a EU.

Tags relacionados
Morena

Videos