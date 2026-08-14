Negocios, contratos y tráfico de influencias: ¿qué tiene que ver Andy López Beltrán?
Una investigación contra una red de huachicol fiscal abre nuevas preguntas sobre Andy López Beltrán y los vínculos que podrían surgir en México.
Una operación contra el huachicol fiscal en Estados Unidos comienza a revelar una red de contrabando que habría movido hidrocarburos entre ambos países. Pero el caso también ha puesto atención sobre Andy López Beltrán, a quien recientemente le quitaron su visa para entrar a EU.