¿Quién sigue? Gobierno exhibe a periodistas críticos y después lo niega

En México, la libertad de expresión no puede depender de si al gobierno le gusta o no lo que publicamos, por eso resulta profundamente preocupante que desde la Presidencia se exhiban nombres de periodistas y medios críticos, precisamente aquellos que cuestionamos al poder y exigimos respuestas.

Nosotros no estamos para aplaudir al gobierno, que quede claro, estamos para preguntar, investigar y señalar aquello que consideramos que debe conocer la gente: posibles actos de corrupción, decisiones cuestionables, vínculos que deben aclararse y proyectos que representan enormes recursos públicos.

Nuestra obligación es con la ciudadanía, no con el poder.

Luisa María Alcalde exhibe a periodistas críticos y después niega haber presentado una lista

Luisa María Alcalde enumeró públicamente a periodistas y medios críticos y después aseguró que no presentó una lista de “periodistas enemigos del gobierno”, sino un análisis sobre un ecosistema digital de amplificación.

Pero el problema permanece: ¿por qué identificar y exhibir a quienes ejercemos el periodismo crítico? ¿Qué pretende hacer el gobierno con esa información?

Aquí lo decimos claro: no vamos a aceptar que cuestionar al poder sea tratado como una amenaza. No somos enemigos del gobierno; somos periodistas. Y nuestra tarea es incomodar al poder cuando sea necesario.