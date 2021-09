AMLO confía en que EU replique el programa “Sembrando Vida”

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confío en que Estados Unidos replique los programas “Sembrando Vida” y “Jovenes Construyendo el Futuro” en El Salvador, Honduras y Guatemala, y así evitar que la gente se vea obligada a abandonar sus países y frenar el flujo migratorio.

“Nada más dos programas. ¿Qué el Senado de Estados Unidos no puede aprobar esto, se van a llevar más de un año en Discusión? (…) ¿Qué vamos a seguir deteniendo a migrantes?” reiteró López Obrador.

Aseguró aplicar este tipo de programas resultaría mejor en lugar de la retención de migrantes, ya que ellos, cuando salen de sus países, ya tienen la idea de llegar a Estados Unidos.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador reveló que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, le manifestó su interés en el tema migratorio desde el primer encuentro que tuvieron la semana pasada.

“Él está interesado viendo cómo ayuda a convencer en Estados Unidos para que se apliquen estas acciones y él es un embajador experimentado políticamente, porque ya estuvo en el Senado y es una gente vamos a decir con juicio práctico”.

López Obrador dijo que su homólogo, el presidente Joe Biden, es sensible y tiene interés en atender el problema de fondo, por eso nombró a Kamala Harris como vicepresidenta.

“Que iban a invertir 4,000 millones para México, imagínense si me hubiese yo quedado parado esperándolo, me hubiese yo cansado, no ha llegado nada, nada, entonces ya basta de discurso, ya hace falta la acción (…) Ahora hay un buen ambiente, porque el Presidente Biden sí está interesado”.