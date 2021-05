AMLO pide no exagerar por contagios de Covid-19 en escuelas

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre la suspensión de clases presenciales en Campeche al pasar de semáforo epidemiológico verde a amarillo por el aumento de contagios de Covid-19 y dijo que, aunque “hicieron bien, no se debe de exagerar”.

En su conferencia de prensa desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el AMLO dijo que cuando ocurra un caso de contagio se debe aislar pero no cerrar por completo, ni parar las actividades.

“Tenemos información que la pandemia sigue perdiendo fuerza, no hay indicios, no hay elementos para preocuparnos de que pueda venir una tercera ola, si no lo diríamos, entonces si pueden darse casos aislados, pero esto no puede ser algo de preocupación nacional, lo digo por Campeche y Nayarit”, indicó.

El presidente López Obrador se refirió a los estados de Veracruz y la Ciudad de México en donde están por comenzar las clases presenciales y destacó que sí es mucho muy importante regresar a las clases presenciales.

“Es cuidar la salud, pero también garantizar el derecho a la educación, que no se nos vuelva costumbre que los niños tienen que estar de frente al televisor o al internet recibiendo las clases en línea, no, eso no es lo mejor. No solo son niños y niñas; adolescentes. Tenemos que regresar lo más pronto posible a las clases presenciales porque tenemos que hacer entre todos una evaluación de cómo regresan los niños, los adolescentes y quienes no van a regresar, que hay que irlos a buscar”, precisó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ mostró su desacuerdo con la suspensión de clases #presenciales en #Campeche y Nayarit por el alza de casos positivos de Covid_19 pic.twitter.com/pYlELSftb2 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 24, 2021

El presidente AMLO dijo que no se podrá saber de qué dimensión es la deserción escolar “si no nos volvemos a reunir en las aulas y padres de familia y maestros y autoridades analizamos la situación educativa entre todos porque es muy importante lo de la educación, no podemos quedarnos rezagados, entonces hacer un esfuerzo en los estados, entre todos...”.

Recomendó tener buenos protocolos para el regreso a clases



Campeche suspendió clases presenciales, Nayarit las pospuso

Ante la decisión de la autoridad Federal de colocar a Campeche en semáforo epidemiológico amarillo, y para salvaguardar la salud de la población, el gobierno de la entidad determinó suspender las clases presenciales en los 135 planteles escolares.

En tanto, que Nayarit anunció que el regreso a clases presenciales será “hasta nuevo aviso” luego de que hace apenas unos días confirmaron el regreso a clases de 32 escuelas, entre primarias y telesecundarias. La decisión fue cancelada la tarde del sábado.

