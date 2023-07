¡Con todo y medidas cautelares! AMLO vuelve a hablar de Xóchitl Gálvez

A pesar de las medidas cautelares de las autoridades electorales, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se lanzó nuevamente contra la senadora y aspirante presidencial Xóchitl Gálvez este viernes 28 de julio durante la conferencia mañanera.

“Me enteré de que los abogados de Claudio X. González asesoran a la señora Xóchitl. Lo digo porque no creo que por esto me vayan a castigar, a infraccionar. Me está demandando que porque di a conocer lo de los contratos que obtuvo su empresa cuando estaba de jefa delegacional de Miguel Hidalgo”, señaló.

Posteriormente, el mandatario reconoció que habló de la panista a pesar de las medidas cautelares dictadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) para que dejara de hablar sobre ella.

“Yo no sé si esto me vaya a ocasionar una sanción del Tribunal Electoral, pero esto no tiene nada que ver con lo electoral. Esto tiene que ver con una denuncia”, dijo el mandatario.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ vuelve hablar de Xóchitl Gálvez en su mañanera y cuestiona los clientes que tiene en sus empresas pic.twitter.com/vabDyKm34U — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 28, 2023

AMLO explica por qué dio a conocer los contratos de Xóchitl Gálvez

El jefe del Ejecutivo dio la razón del porqué dio a conocer los contratos de la aspirante presidencial, Xóchitl Gálvez: "¿Por qué di a conocer estos contratos? Porque me los hicieron llegar y ni modo que si uno sabe de que hay un posible delito tiene uno que quedarse callado. (...) Les mando a decir que a mí me llega información de todos, no es información oficial. Yo ni sabía de qué tenía empresas hasta que me llegó ese documento”, dijo.

AMLO reafirmó que tras la denuncia promovida en su contra, las autoridades deberían aprovechar para investigar los contratos de las empresas de la senadora.

INE discutirá nuevas medidas cautelares en contra del presidente López Obrador

Hoy la Comisión de Quejas y Denuncias del INE discutirá nuevas medidas en contra del presidente López Obrador, “derivado del presunto uso indebido de recursos públicos y violación a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda electoral (...)".