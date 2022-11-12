Así se prepara AMLO para celebrar su cumpleaños con sus “acarreados”

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) compartió los preparativos para celebrar su cumpleaños número 69, el próximo 13 de noviembre, desde su quinta ubicada en Palenque, Chiapas, en compañía de sus “acarreados”.

A través de redes sociales, AMLO compartió una fotografía en la que indica "Ya empezaron a llegar mis acarreados para el cumple de mañana".

El presidente AMLO cumplirá 69 años el próximo 13 de noviembre y derivado de su gira por el sureste del país, celebrará su cumpleaños desde su quinta ubicada en Palenque, Chiapas, por lo que pidió de la manera más atenta no llevarle serenata a Palacio Nacional, pues no se encontrará en la Ciudad de México.

Lo anterior, luego de la mega convocatoria que se suscitó en redes sociales, donde se hizo un llamado a acudir al Zócalo capitalino el próximo 13 de noviembre para cantarle las mañanitas a AMLO. En la celebración a las afueras de Palacio Nacional se prevén que haya diversos grupos musicales de las 10:00 hasta las 21:00 horas.

¿AMLO celebrará su cumpleaños con "acarreados"?

A tan solo unas horas del cumpleaños deAMLO, el presidente publicó una fotografía a lado de sus nietos Salomón y Mateo, acompañada del comentario "Ya empezaron a llegar mis acarreados para el cumple de mañana".

AMLO y sus nietos Salomón y Mateo|Twitter/lopezobrador_

AMLO celebrará su cumpleaños número 69 y pese a que no se encontrará en la Ciudad de México para ser parte de las mega mañanitas que le tienen programadas en el Zócalo capitalino, dijo enviaría un mensaje a través de redes sociales.

"Como lo hacen algunos por afecto, por cariño, porque sí hay cariño y es recíproco, que ahí les voy a mandar por mi Face un abrazo, voy a pasarla en Palenque, me gusta estar ahí", explicó AMLO en su mañanera del 7 de noviembre.

Al momento, la publicación del presidente en redes sociales suma más de 18 mil "me gusta" y ha sido compartido cerca de 800 veces con decenas de felicitaciones.