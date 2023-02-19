AMLO firma decreto para nacionalizar el litio y evitar su explotación

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, firmó un decreto para nacionalizar el litio, el cual debe ser entregado a la Secretaría de Energía y así evitar que sea explotado por países extranjeros.

"Lo que estamos haciendo ahora es nacionalizar el litio para que no lo puedan explotar extranjeros ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos", aseveró durante el anuncio desde Bacadéhuachi, en Sonora.

Decreto sobre nacionalización del litio, desde Sonora https://t.co/XCtsgp54QG — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 18, 2023

El mandatario explicó que se iniciará un proceso de exploración y desarrollo tecnológico para la extracción del mineral, asimismo dijo que se instalarán más plantas para la creación de baterías de litio.

También declaró como zonas de reserva de litio 234 mil 855 hectáreas en Sonora, como parte de su política de nacionalización de la industria de ese mineral.

"Inicia un proceso de exploración, de desarrollo tecnológico para tener la materia prima", dijo AMLO

Cabe recordar que el año pasado, el Congreso de México aprobó la nacionalización del litio. El decreto publicado por el Ministerio de Economía indicó que "quedan a salvo los derechos y obligaciones de los titulares de concesiones mineras vigentes que se encuentren dentro de la zona de reserva minera de litio".

Los estudios sugieren que México puede tener alrededor de 1.7 millones de toneladas de litio atrapadas principalmente en suelos arcillosos.

¿Qué es el litio y para qué sirve?

El litio se ha convertido en uno de los elementos químicos clave en un mundo que busca tecnologías más ligeras, con materiales resistentes y varias veces reutilizables.

De acuerdo con la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM), el litio es un metal alcalino que tiene propiedades físicas y químicas, por lo que lo convierten en un elemento básico para numerosas aplicaciones de alto nivel tecnológico en el universo de las telecomunicaciones, industrias aeronáuticas y espaciales.

El litio se ha convertido en un mineral de gran importancia a nivel mundial por su capacidad de reemplazar al petróleo, incluso también se le ha llamado “el petróleo u oro blanco”.

