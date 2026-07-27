Revelan que Marina del Pilar contrató a exagente del FBI tras filtración de audios

El escándalo político que envuelve a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, sumó un nuevo capítulo tras las revelaciones publicadas por el periodista Héctor de Mauleón en su columna del El Universal de este lunes.

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El nombre del agente del FBI que Marina del Pilar habría contratado

De acuerdo con la información difundida, la mandataria estatal habría contratado directamente al exagente del FBI Juan Sandoval para operar como su consultor de cabecera y gestionar enlaces con agencias de inteligencia de Estados Unidos, buscando contener eventuales cargos penales en su contra en territorio estadounidense.

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Esta nueva información refuerza la controversia iniciada días atrás con la filtración de audios en los que se escuchaba a la gobernadora admitir temor ante una posible investigación de parte de las agencias estadounidenses y un eventual proceso de extradición. La columna periodística expone que la contratación del consultor en San Diego tuvo como finalidad abrir canales paralelos de comunicación y cabildeo con autoridades del Departamento de Justicia y del propio FBI.

Las capturas de pantalla que respaldan la estrategia con agencias de EE. UU.

Junto con lo explicado por Héctor de Mauleón, compartió capturas de pantalla de conversaciones atribuidas a la gobernadora en las que se confirma explícitamente el nombre del excolaborador federal norteamericano y la lógica detrás de su incorporación a su equipo de asesores privados. En uno de los mensajes de texto, el contacto identificado como "Gov Marina Del Pilar" señala directamente: "Fue agente del FBI. Juan Sandoval. Él está aquí en San Diego, por eso lo contraté".

En la misma secuencia de mensajes se observa la preocupación de la mandataria por encauzar los contactos bajo un formato institucional y evitar sospechas sobre negociaciones fuera de norma: "Ellos saben que tengo abogados y deberían ver todo esto a través de mis abogados... todo esto debió hacerse de manera formal con los abogados para que no parezca que yo estoy buscando otras vías", se lee en las capturas difundidas sobre la estrategia legal del entorno bajacaliforniano.