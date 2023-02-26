AMLO comparte foto de un duende aluxe en recorrido del Tren Maya

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, compartió un par de fotos tomados durante su recorrido de supervisión a las obras del Tren Maya. En una de las imágenes aparece un supuesto duende, conocido como aluxe.

A través de su cuenta en Twitter, el mandatario mexicano describió que una de las fotografías fue tomada por un ingeniero hace tres días, y en ella aparece un aluxe. En la imagen se ve al supuesto ser mitológico, con la apariencia de una persona de cabello largo, subido en un árbol.

La segunda foto es del antropólogo Diego Prieto, en la cual se ve una escultura prehispánica en Ek Balam, lo que AMLO calificó como “místico”.

Les comparto dos fotos de nuestra supervisión a las obras del Tren Maya: una, tomada por un ingeniero hace tres días, al parecer de un aluxe; otra, de Diego Prieto de una espléndida escultura prehispánica en Ek Balam. Todo es místico. pic.twitter.com/Tr5OP2EqmU — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 25, 2023

“Les comparto dos fotos de nuestra supervisión a las obras del Tren Maya: una, tomada por un ingeniero hace tres días, al parecer de un aluxe; otra, de Diego Prieto de una espléndida escultura prehispánica en Ek Balam. Todo es místico”, señaló el presidente en su red social.

¿Qué es un aluxe?

De acuerdo con la mitología maya, los aluxes son pequeños duendes que se encargan de cuidar la selva. Físicamente son similares a los seres humanos, pero mucho más pequeños.

Según la leyenda, las personas que buscan adentrarse en la selva deben pedir permiso a los aluxes, realizando un ritual u ofrendas; en caso de que los ignoren, estos duendes se pueden enojar y hacer travesuras o invocar lluvias para ahuyentar a los visitantes.

Sin embargo, es muy sencillo ganarse a un duende maya, ya que solo se necesita reconocer su autoridades y cuidar las selvas.

Algunos agricultores locales les han llegado a construir casas y altares para que los aluxes beneficien las cosechas. La leyenda maya indica que estos seres son invisibles pero que pueden adquirir forma física con tal de comunicarse con los seres humanos, aunque es muy complicado encontrarse a uno de estos duendes mayas.

