AMLO ya no irá con consulta sobre Fuerzas Armadas, lanzará programa

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que este martes acudirá a la mañanera el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, para dar a conocer el programa sobre la ampliación de la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles.

En la mañanera de hoy, AMLO indicó que ya no se llamará consulta sobre las Fuerzas Armadas, sino un programa, ya que además de no contar con el INE para su realización, también buscará que participen desde gobernadores, presidentes municipales y organizaciones sociales.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que no se llamará consulta popular al ejercicio para conocer la opinión de los ciudadanos sobre la permanencia del #Ejército hasta 2024. @lopezobrador_ insistió en que esa consulta será con la ayuda de la @SEGOB_mx pic.twitter.com/pdMzn5stZM — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 26, 2022

“Mañana vamos a presentar el programa, no se le va a llamar consulta, tiene que buscarse el marco legal apropiado, no queremos que participe el INE, nos va a pedir muchísimo dinero, viáticos, desgaste. Vamos a buscar la forma de que no se gaste, que todos ayudemos, pueden ayudar los gobernadores, los presidentes municipales, las organizaciones sociales, todos”, indicó.

AMLO busca que programa de Fuerzas Armadas se realice en enero

El Presidente explicó que busca que este programa y ya no consulta sobre las Fuerzas Armadas se aplique probablemente en enero, de acuerdo con el procedimiento legal.

Sin embargo, aseguró que aunque el Senado rechace la iniciativa para ampliar la permanencia del Ejército en las calles.

“Mañana va a estar el secretario de Gobernación les va a presentar el proyecto. De acuerdo al procedimiento legal si se rechaza en el Senado hay que esperar un periodo para volver a presentar la iniciativa. Esperamos el nuevo periodo, tenemos hasta marzo del 24 sobre todo lo relacionado con la ampliación del término”, indicó.

López Obrador aseguró que la gente apoyará esta iniciativa para ampliar la permanencia de las Fuerzas Armadas, incluso dijo que se podría cambiar el parecer de los senadores.

“La gente va a apoyar, esto puede llevar a que los legisladores cambien de parecer, que tengan capacidad de rectificar, para que se conozca la realidad.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ evitó responderle a @SantiagoCreelM

presidente de la Cámara de Diputados quien consideró que la consulta que promueve para determinar si el Ejército debe permanecer en las calles hasta 2024 es una intromisión al Poder Legislativo. pic.twitter.com/GASYjTesFc — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 26, 2022

AMLO no quiso responder a las declaraciones del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, quien calificó a la consulta sobre las Fuerzas Armadas como una “indebida intromisión” a las tareas del Congreso.

“No voy a polemizar con Santiago Creel, ora sí como dicen los jóvenes, zafo”.