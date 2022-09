¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 26 de septiembre

Este 26 de septiembre de 2022, la mañanera de AMLO abordó el tema de los precios de los combustibles, de la canasta básica, el caso Ayotzinapa, el concierto de Grupo Firme en el Zócalo. Checa el resumen de la conferencia.

Christian Nodal busca dar concierto en Zócalo: AMLO

López Obrador dio a conocer que son varios los artistas que buscan dar conciertos en el Zócalo capitalino, entre ellos Christian Nodal, incluso habló de la posibilidad de juntarlo con su ex pareja, Belinda, para evitar un desaire.

“No queremos hacerle un desaire a Belinda, a lo mejor los juntamos a los dos”, dijo durante la mañanera.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reveló que Christian Nodal también explora la posibilidad de cantar en el Zócalo de Ciudad de México, sin embargo, las negociaciones con autoridades de Ciudad de México permanecen y esta la razón según el presidente pic.twitter.com/5bYTkR6wYm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 26, 2022

AMLO asegura que concierto de Grupo Firme causó polémica

El Presidente aseguró que el concierto del fin de semana del Grupo Firme en el Zócalo causó polémica.

“Estuve contento, vi el concierto. Cuántos jóvenes, 280 mil y en santa paz. Eran ríos de gente y me da mucho gusto”, dijo.

Precios de combustibles y canasta básica

Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó que sigue la tendencia a la baja del combustible, por lo que los precios de los combustibles fue de $21.98 pesos para la gasolina regular en promedio. La Premium tuvo un precio de $24.09 y el Diésel de $23.51 pesos.





La Profecio dio a conocer que en los últimos meses la canasta básica se ha mantenido por debajo del índice nacional de precios, luego de estar por encima de él.

Conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional. Lunes 26 de septiembre 2022 | Presidente AMLO

Avances del tianguis del bienestar en Oaxaca

La titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, informó que se llevna cubieros 92 municipios en Oaxaca, entregando 6 millones 215 mil 202 bienes.

También detalló que a partir del 3 de octubre se brindará apoyo a la zona la costa de Oaxaca, afectada por el huracán "Ágatha” para cubrir los 32 municipios en los que se declaró zona de desastre.

AMLO pide disculpas por filtración de informe de caso Ayotinapa

El Presidente ofreció una disculpa a los padres de los normalistas de Ayotzinapa por la filtración del informe sin testar, sin embargo, aseguró que fue un acto de “zopilotes” y destacó que la investigación del caso continuará, incluso aunque se hayan cancelado 21 órdenes de aprehensión.

“Quienes filtraron este documento lo hicieron prensando en que de esa manera ya no va a tener validez legal. Si lo hicieron con ese fin, están mal, porque nosotros no vamos a dejar de exigir castigo a los responsables, esas maniobras legaloides, chicanas, no aplican”.

#EnLaMañanera | Tras la publicación de fragmentos del informe de la Comisión de la Verdad sobre el caso #Ayotzinapa que revelan detalles de cómo habrían muerto estudiantes, el presidente @lopezobrador_ consideró que la filtración fue de mala fe pic.twitter.com/kIFpFLteag — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 26, 2022

“Ofrezco disculpas a los padres, no solo por eso, sino por todo lo que injustamente les hicieron a sus hijos, es lo que debe de cuidarse, les dije y ellos en un momento lo plantearon de que querían la verdad aunque fuese dolorosa y sí es dolorosa. Es el único tema, es una actitud con todo respeto, de zopilotes, si se conoce la verdad, la verdad es la que nos va a liberar de todo”, dijo.