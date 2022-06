AMLO pide a Banxico pensar en otra fórmula para combatir la inflación

Después de que el Banco de México (Banxico) elevó la tasa de interés en 7.75 por ciento, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró que se deben repensar nuevas fórmulas para combatir la inflación.

“Yo respeto la autonomía del Banco de México pero como que ya deberían de pensar los técnicos en otra fórmula, porque no solo son los técnicos del Banxico, son los del Tesoro, de todos los bancos centrales del mundo”, pidió López Obrador.

En la conferencia mañanera de hoy 24 de junio de 2022, AMLO aseguró que se debe estimular la producción de articulos y la siembra como medida para enfrentar la inflación.

“Hay que buscar otras opciones y regresar a la idea original de que los pueblos progresan con producción. Eso es lo básico, producir, no apostar todo al mundo financiero, a la especulación. Se requiere impulsar la actividad productiva en todo el mundo”, propuso.

#EnLaMañanera | Después de que el Banco de México elevó la tasa de interés en 7.75 por ciento, el presidente @lopezobrador_ consideró que se deben repensar nuevas fórmulas para combatir la inflación pic.twitter.com/BUJzxisQj4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 24, 2022

Ayer Banxico elevó su tasa de interés de referencia en 75 puntos base para ubicarla en 7.75 por ciento, su mayor nivel desde 2019, en Palacio Nacional, López Obrador hizo una analogía de esta medida con el freno que se le pone un carro para que no avance.

“Para que el carro no se caliente, se apaga y ya no camina, ya no hay crecimiento. Esa es la gran invención”, comparó.

AMLO presentará a Biden plan contra la inflación

En la conferencia mañanera, el presidente López Obrador dijo que en su próximo encuentro que sostendra en julio con su homólogo estadounidense Joe Biden presentará un plan conjunto para combatir la inflación.

“Ya lo estamos llevando a cabo, incluso en beneficio de quienes viven en la zona fronteriza, hay estadounidenses que ya están abasteciéndose de gasolina en México porque es más barata y por eso decidimos mantener los precios y de permitir a todos que carguen la gasolina”.