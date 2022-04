AMLO analiza “tope” a precios de canasta básica para frenar inflación

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró en la mañanera de hoy 4 de abril que se analiza poner un freno a los precios de los productos de la canasta básica para que se controle la inflación.

En la mañanera, AMLO aseguró que este plan de control de precios de la canasta básica busca detener la inflación, que se ubicó en un 7.29% a tasa anual en la primera quincena de marzo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reiteró que si la inflación local sigue alta se establecerán controles de precios para alimentos. Esto después de que inflación general del país se ubicó en un 7.29% a tasa anual en la primera quincena de marzo pic.twitter.com/nzdJUHnIZh — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 4, 2022

“Estamos haciendo un plan de producción de alimentos para que haya más oferta y podamos también con los alimentos controlar la inflación , eso se lo vamos a dar a conocer en unos días más, en lo que tiene que ver con la canasta básica, para garantizar que no haya carestía y controlar la inflación”.

AMLO explicó que sería un control de precios en caso de ser necesario se aplicaría un control de precios a la canasta básica para controlar la inflación.

Lo mejor para enfrentar la inflación es producir, que haya gasolina, que haya oferta, pero también ayuda el control de precios, que estos abusos no se comentan”, en referencia al precio de las gasolinas.

“En el caso de la inflación estamos analizando qué vamos a llevar a cabo y prepararnos para que no nos agarre sin un plan. Fuimos de los primeros en el mundo en decidir que no iba aumentar el precio de los combustibles y se hizo el balance de cuánto íbamos a obtener de excedentes y cuántos nos iba a costar el subsidio y salimos igual, pero tiene ventajas el que no aumente el precio de las gasolinas: nos ayuda a enfrentar la inflación y apoya la economía popular. Nosotros ahí actuamos con tiempo, ahora vamos con lo de los alimentos porque nos importa mucho también.

AMLO busca controlar inflación y reportó baja recaudación en IVA

AMLO dijo en la mañanera que la inflación del país es menor que la que tiene Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea y aseguró que eso es indicador de que “está muy bien la economía”.

Explicó que este lunes recibió el informe trimestral en el que destaca una baja en la recaudación del IVA, pero que el del Impuesto Sobre la Renta (ISR) se mantiene.

“Hoy me entregaron el informe trimestral, ha bajado un poco la recaudación en IVA, pero ha aumentado el ISR, y ha bajado porque se está devolviendo el IVA, sobre todo a las empresas automotrices que tienen tasa cero y se les devuelve IVA, pero fueron acuerdos que se tomaron antes y eso significa estarles subsidiando fiscalmente con la disminución y con la devolución del IVA, pero l a recaudación es buena”.