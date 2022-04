Adán Augusto no está en campaña, no es candidato presidencial: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo en la mañanera de hoy 4 de abril de 2022 que Adán Augusto López, secretario de Gobernación, no es candidato a la presidencia y que solo le ayuda a la transformación del país.

Después de que Adán Augusto fue visto el fin de semana en Sonora participando en actos de promoción de la consulta de revocación de mandato que se llevará a cabo el domingo, el presidente de México fue cuestionado sobre si el secretario de Gobernación podría ser sancionado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Al ser cuestionado en la mañanera, AMLO dijo que Adán Augusto está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta y para para que se tranquilicen los adversarios, agregó, está ayudándome en la transformación del país, “no es precandidato a la presidencia”.

Él no está haciendo campaña. no está actuando de esa forma, yo necesitaba un secretario de Gobernación que me ayudará con el cumplimiento de la agenda, que tiene que ver con interés público, que no tuviese su agenda.

AMLO dijo que si se presentan denuncias en contra de Adán Augusto por promover la consulta de revocación de mandato será la autoridad competente la que tenga que resolver.

#EnLaMañanera | Después de que el pasado sábado, el Secretario de Gobernación,@adan_augusto viajó en un avión de la Guardia Nacional, a Torreón y a Hermosillo, para hablar de la consulta de revocación mandato, el presidente @lopezobrador_ habló del tema pic.twitter.com/clYeyleC5w — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 4, 2022

AMLO acusa al INE de no actuar con rectitud

A solo seis días que se lleve a cabo la consulta de revocación de mandato , AMLO volvió a acusar al Instituto Nacional Electoral de actuar con poca rectitud e incluso dijo que solo se impiden las manifestaciones que están a favor de la consulta.

“Ojalá y se corrija aún cuando falta poco para que se ponga el ejemplo de imparcialidad, porque el INE no ha actuado con rectitud, yo les diría que hay pruebas que solo se impide que se manifiesten los que están a favor de la transformación, no se cuestiona a los que están abiertamente llamando a que no participe la gente el domingo próximo”, dijo el presidente de México en la mañanera de hoy 4 de abril de 2022.