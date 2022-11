En marcha, la gente volvió a dejar de manifiesto la generosidad: AMLO

Tras la marcha con motivo de los cuatro años de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció el apoyo brindado por sus simpatizantes y dijo que es una muestra de “la bondad, la generosidad, la solidaridad de nuestro pueblo”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se dijo satisfecho por la marcha a la que convocó y a la que según cálculos preliminares asistieron más de un millón de sus simpatizantes pic.twitter.com/xqTWTCq1T4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 28, 2022

En la mañanera de hoy, el Presidente se dijo satisfecho de la asistencia de la marcha, que de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), contó con 1.2 millones de asistentes.

“Estoy muy contento y agradecido con la gente… Es una fórmula efectiva y no falla: si se atiende al pueblo, la gente responde. No es cierto que el pueblo sea mal agradecido, es una lección para cualquier gobierno en cualquier parte del mundo”, declaró.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que ciudadanos salieron a las calles porque están agradecidos. pic.twitter.com/f1e0ALeMTX — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 28, 2022

AMLO asegura que marcha del domingo tuvo saldo blanco

El presidente López Obrador destacó también el comportamiento de la gente durante la marcha de los cuatro años de gobierno pues no hubo desmanes, incluso aseguró que algunos comercios y trabajadores mostraron su apoyo durante su paso y dejaban que la gente ocupara sus baños.

“No se quebró un vidrio, los negocios estaban abiertos, muchos ahí en los negocios, los trabajadores participando, aplaudiendo, en algunos casos, prestando los baños. Saldo blanco, también es de celebrarse, también muy bien, vamos a continuar, esto obliga aplicarnos más, nobleza obliga y muchas gracias”, dijo durante la conferencia.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reportó saldo blanco tras marcha a la que convocó el domingo pic.twitter.com/me0ExEkll1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 28, 2022

También AMLO aseguró que durante la marcha se le ofreció en varias ocasiones a usar un vehículo para llegar al Zócalo, pero dijo que se negó porque no se sentía cansado, incluso recomendó caminar, pues eso le permitió tener condición para caminar más de cuatro kilómetros por más de cinco horas.

López Obrador reconoció la presencia de 22 gobernadores, entre ellos de Miguel Barbosa, quien a pesar de su condición de salud fue para mostrar su respaldo.

“La gente me lo pedía, cuidenlo, que yo me subiera al coche, pero me sentía bien, llegamos… La ciencia, la naturaleza, el creador pues nos van a permitir que terminemos esta misión, esta tarea, no falta mucho, son dos años, 21 meses”, dijo.