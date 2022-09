Sueldos de 200 mil, sin hacer nada: AMLO critica a organismos autónomos

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) arremetió contra los organismos autónomos y dijo que se hará una mañanera para conocer cuánto cuesta mantenerlos y la duplicidad de funciones.

En la mañanera del 21 de septiembre, AMLO dijo que los organismos autónomos son creados por los neoliberales y se aprovecharon de las circunstancias de desaprobación que tiene el Congreso de la Unión para con su creación duplicar funciones.

“Y unos sueldazos de todos estos organismos, si quiero un día aquí poner la lista de todos estos organismos autónomos, entre comillas, es un decir, son autónomos del pueblo, no de los grupos de intereses que defienden. Sería muy bueno saber cómo se crearon, cuándo, cuánto cuesta mantenerlos, cuánto ganan los funcionarios, qué hacen y cuáles son los resultados”.

Organismos autónomos sirven de tapadera: AMLO

El Presidente lanzó críticas a estos organismos autónomos, ya que aseguró que durante los gobiernos neoliberales se creó un andamiaje que permitió legitimar ciertas prácticas.

"(Tienen) sueldos de hasta 200 mil pesos mensuales, además sin hacer nada, bueno sí, servir de tapadera para legitimar a un régimen corrupto, para eso servía para eso crearon ese andamiaje supuestamente autónomo”.

Incluso aseguró que estos organismos autónomos son usados, entre otras cosas, para evadir impuestos, por ello es que cuando se lanzan las convocatorias para ocuparlos, se inscriben una gran cantidad de candidatos.

“Llevo cuatro años y no he podido cambiar al presidente de un instituto que tiene que ver con la defensa de los contribuyentes, mucho evasor fiscal utiliza este instituto para no pagar los impuestos, no dudo de que haya abusos pero bueno, hay una especie de encargado de despacho”.

“Se pelean cuando se convoca para ocupar un cargo como consejero de algo, se inscriben miles porque su duración en el cargo pasa de 10 años y no se les puede remover, es toda una estrategia”.