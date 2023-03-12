¿Cómo reaccionó AMLO a la muerte de Ignacio López Tarso?

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) publicó un mensaje en sus redes sociales tras el fallecimiento del legendario actor Ignacio López Tarso.

En su cuenta de Twitter, el mandatario lamentó la pérdida del destacado artista conocido por cintas como “Macario”. López Obrador resaltó la participación de Ignacio López Tarso en películas y “otros géneros del arte de la actuación”.

"Pobrecito del diablo, qué lástima le tengo, porque no ha oído jamás una palabra de compasión o de cariño". Envío abrazos a sus familiares y amigos. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 12, 2023

En dos tuits publicados en su perfil oficial, AMLO resaltó que él se queda con la actuación del actor de 98 años como protagónico en la cinta “La vida inútil de Pito Pérez”, basada en la novela de José Rubén Romero.

El presidente hizo mención a una de las tres adaptaciones al cine de dicho texto. En concreto a la estrenada en las salas de cine en el año de 1957 protagonizada por Germán Valdés, mejor conocido como “Tin Tan”. De hecho agregó una cita del personaje interpretado por el célebre cómico.

“‘Pobrecito del diablo, qué lástima le tengo, porque no ha oído jamás una palabra de compasión o de cariño’. Envío abrazos a sus familiares y amigos”, escribió López Obrador.

Rendirán homenaje a López Tarso en Bellas Artes

La Secretaría de Cultura anunció que este domingo ofrecerán un homenaje póstumo al actor Ignacio López Tarso en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México.

El evento para despedir al actor de 98 años de edad y reconocer su trayectoria tendrá lugar hoy a las 18:45 horas.

La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura te invitan al Homenaje póstumo del primer actor de teatro, cine y televisión Ignacio López Tarso, hoy a las 18:45 horas en el Palacio de Bellas Artes. pic.twitter.com/V4Cj6KVQnt — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) March 12, 2023

El primer actor tuvo como mentores a personas tan renombradas como Xavier Villaurrutia, Roberto Rojas, Xavier Rojas y Salvador Novo. Así como a Clementina Otero, Celestino Gorostiza, André Moreau, Seki Sano, Fernando Wagner, Fernando Torre Lapham, entre otros.

Además, López Tarso es el primer actor que egresó de la Academia de Arte Dramático del Instituto Nacional de Bellas Artes. En esa etapa estudiantil debutó en la obra “Sueño de una noche de verano” de William Shakespeare.

El primer actor también tuvo destacadas participaciones en la televisión, como es el caso de la telenovela histórica “Senda de Gloria”, donde dio vida al general Eduardo Álvarez durante la Revolución Mexicana.

