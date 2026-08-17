Lo más relevante de la mañanera de la presidente Sheinbaum este lunes 17 de agosto, resumen EN VIVO

El Gobierno de México arrancó la semana en Palacio Nacional desglosando los avances de sus proyectos estratégicos y abriendo el espacio de preguntas para atender los temas prioritarios del país. En Azteca Noticias te mostramos la síntesis rápida con las decisiones y datos más importantes de la sesión.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy lunes 17 de agosto de 2026?