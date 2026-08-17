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Lo más relevante de la mañanera de la presidente Sheinbaum este lunes 17 de agosto, resumen EN VIVO

Entérate al instante de los compromisos anunciados en Palacio Nacional este lunes 17 de agosto. Revisa los informes de las dependencias y las respuestas de la presidenta en directo.

Mañanera Sheinbaum: Lo más relevante de este lunes 17 de agosto.
Mañanera Sheinbaum: Lo más relevante de este lunes 17 de agosto, resumen EN VIVO.|Gobierno de México.

Escrito por: América López

Con información de: Agustín Rodríguez

El Gobierno de México arrancó la semana en Palacio Nacional desglosando los avances de sus proyectos estratégicos y abriendo el espacio de preguntas para atender los temas prioritarios del país. En Azteca Noticias te mostramos la síntesis rápida con las decisiones y datos más importantes de la sesión.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy lunes 17 de agosto de 2026?

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