Lo más relevante de la mañanera de la presidente Sheinbaum este lunes 17 de agosto, resumen EN VIVO
Entérate al instante de los compromisos anunciados en Palacio Nacional este lunes 17 de agosto. Revisa los informes de las dependencias y las respuestas de la presidenta en directo.
El Gobierno de México arrancó la semana en Palacio Nacional desglosando los avances de sus proyectos estratégicos y abriendo el espacio de preguntas para atender los temas prioritarios del país. En Azteca Noticias te mostramos la síntesis rápida con las decisiones y datos más importantes de la sesión.