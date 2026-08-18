¿Censura con otro nombre? Expertos revientan los nuevos lineamientos de audiencias

En la Cámara de Diputados arrancó un foro para analizar los llamados lineamientos para defender el derecho de las audiencias, una propuesta que, de acuerdo con especialistas, podría terminar abriendo la puerta a mecanismos de presión contra medios de comunicación y periodistas.

Durante el diálogo legislativo, representantes de organizaciones civiles, especialistas en comunicación, académicos y legisladores cuestionaron las facultades que se plantean para la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y advirtieron que, bajo el argumento de proteger a las audiencias, podrían generarse condiciones que afecten la libertad editorial.

Especialistas alertan por posibles sanciones contra medios de comunicación

Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), señaló que los nuevos lineamientos podrían permitir el inicio de procedimientos contra medios electrónicos por sus posturas críticas.

“Con la propuesta de lineamientos, la CRT puede iniciar un procedimiento sancionatorio contra un medio electrónico por posturas contrarias y críticas al poder utilizando como pretexto los derechos de las audiencias... Resulta paradójico exigir en los lineamientos información veraz, objetiva y oportuna cuando se debilitan las instituciones que contribuían a obtener información veraz y verificable", apuntó.

Artículo 19 advierte riesgo de censura indirecta

Martha Alicia Tudoni, representante de Artículo 19 México-Centroamérica, sostuvo que la carga regulatoria y las posibles sanciones podrían provocar que periodistas y medios modifiquen la forma en que presentan información u opiniones.

“Estamos hablando de medios que pueden provocar censura. Es una intervención indirecta en el cual las personas periodistas, los medios de comunicación dada la carga regulatoria que existe, dadas las sanciones que pueden afectarles, pueden decidir moderar la manera en que expresan sus opiniones, los contenidos informativos y eso es una afectación en la línea editorial en sí misma, de eso estamos hablando ”

La advertencia apunta a un escenario en el que no necesariamente tendría que existir una prohibición directa para generar un efecto de censura, sino que las consecuencias regulatorias podrían llevar a los propios medios a limitar sus contenidos.

Cuestionan facultades de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones

Otra de las críticas expuestas durante el foro estuvo relacionada con las sanciones económicas contempladas y su presunta incompatibilidad con la legislación en materia de telecomunicaciones aprobada en 2025.

Adriana Labardini, excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuestionó específicamente la posibilidad de imponer sanciones vinculadas con las recomendaciones de los defensores de las audiencias.

“Sancionar entre el punto uno y 1 punto por ciento de los ingresos de un concesionario, porque no atendieron las recomendaciones del defensor de las audiencias es totalmente violatorio del artículo 295, fracción segunda, que sólo establece una sanción pecuniaria por no presentar el código, por no presentar o no nombrar defensor o procedimiento, defensoría de las audiencias”, indicó.

Diputados advierten que el problema podría alcanzar a cualquier periodista

Miguel Ángel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y TV de la Cámara de Diputados, llevó la discusión al terreno de las consecuencias que podrían enfrentar los medios y periodistas si las nuevas disposiciones permiten sanciones o restricciones derivadas de sus contenidos.

“Hoy es un medio de comunicación, el que le quieran llamar, mañana puede ser cualquiera de los medios que está aquí presente o cualquiera de ustedes que son periodistas porque a la presidenta no le gusta lo que dijeron y te van a sacar la mañanera", puntualizaron.

