Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre la iniciativa del senador de Morena, Alejandro Rojas Díaz, para que los expresidentes ocupen un cargo en la Cámara Alta al dejar el puesto.

“Lo voy a decir de manera coloquial, safo, a mí que no me metan en eso (...). No acepto ningún cargo hacia adelante, nacional o extranjero”, señaló el mandatario. En ese sentido, reiteró que una vez finalizando su sexenio, saldrá de la política para siempre.

*Información en desarrollo