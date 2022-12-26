AMLO rompe récord con la mañanera más larga del sexenio

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rompió récord este lunes 26 de diciembre con la mañanera más larga de su sexenio, la cual duró tres horas con 27 minutos, superando a la del 5 de diciembre en Campeche, que se extendió por tres horas y 18 minutos.

Luis Estrada, director de SPIN Taller de Comunicación, quien ha registrado las mañaneras de AMLO desde su inicio, confirmó el récord de la conferencia matutina de este lunes.

“De acuerdo con cifras de SPIN la Conferencia del Presidente de hoy, la 1,001 de lunes a viernes conducida por AMLO es la de mayor duración, con tres horas y 27 minutos, es decir 207 minutos totales”, informó estrada a través de su cuenta de Twitter.

De acuerdo con cifras de #SPIN la #ConferenciaPresidente de hoy, la 1,001 de lunes a viernes conducida por @lopezobrador_ es la de mayor duración, con tres horas y 27 minutos, es decir 207 minutos totales. https://t.co/xodE9m1MQV — Luis Estrada (@luisestrada_) December 26, 2022

Durante las más de tres horas que el presidente AMLO estuvo al frente de la mañanera de este 26 de diciembre, se dedicó a responde preguntas a los periodistas que se encontraban en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

El presidente López Obrador comenzó con las mañaneras el 3 de diciembre de 2018, dos días después de asumir el cargo, desde entonces se han sumado mil un conferencias, la mayoría han durado tres horas.

No obstante, el pasado 5 de diciembre su conferencia se pasó del tiempo por 18 minutos, convirtiéndose en la más larga de su sexenio, pero este 26 de marzo se extendió aún más, por lo que rompió un nuevo récord.

¿De qué habló AMLO en la mañanera récord del 16 de diciembre?

En la mañanera donde rompió récord por ser la más extensa, AMLO habló sobre diversos temas como el presunto plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, sobre el plan DN-III en el norte del país, el avance de las obras del tren maya y cómo cerrarán las finanzas del país este 2022.

También habló sobre la historia prehispánica y la necesidad de que se difunda más contenido sobre el pasado de nuestro país.

