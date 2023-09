AMLO respalda a Ana Guevara en la Conade pese a denuncia por desvío millonario: “Buena funcionaria”

En medio de los nuevos cuestionamientos hacia Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuestionó la denuncia presentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y respaldó a la funcionaria al frente de la dependencia.

En su conferencia mañanera de este viernes, el titular del Ejecutivo Federal dio a conocer que la medallista olímpica seguirá como coordinadora rumbo a los Juegos Olímpicos de París en 2024, pues explicó que Guevara es una “buena funcionaria pública” y que no se debe opacar lo que ha hecho por el deporte en México, según explicó el mandatario.

“Ella va a continuar como la coordinadora (pese a los señalamientos de desvíos de recursos). Hay muchas denuncias y hay que demostrar que tengan sustento. No se trata denunciar por denunciar”, explicó el presidente AMLO. “Yo apoyo a Ana Guevara, la considero una buena servidora pública, promotora del deporte”, sentenció.

#EnLaMañanera | Ana Gabriela Guevara, directora de #Conade fue respaldada por el presidente @lopezobrador_

Esto después de que se reveló que será investigada por la #ASF por presuntos desvíos por 150 millones de pesoshttps://t.co/DVyjuIqtX1 pic.twitter.com/C3JWUFQ2eQ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 29, 2023

AMLO asegura que no tiene pruebas de desvíos cometidos por Ana Gabriela Guevara

“Que las autoridades lo resuelva, en este caso la Fiscalía. Yo no tengo ninguna prueba de que ella haya cometido un acto de corrupción”, explicó el mandatario, quien exhortó a “no politizar” estos casos que envuelven a la Conade y a la propia Ana Gabriela Guevara.

“Si no están siendo atendidos los deportistas, hay que atenderlos y resolver las cosas, pero que no se quiera descalificar el trabajo de Ana Guevara, que ha hecho bien las cosas desde mi punto de vista. No se oculta nada, no tengo ningún informe sobre eso”, sentenció.

Tras asegurar que no tiene elementos para asegurar que la titular de la Conade ha cometido algún delito de esta índole, López Obrador minimizó las denuncias y aseguró que “es lo más normal” cuando no se está de acuerdo con algo.

“Aquí no les gusta que hablemos de ciertos temas y nos censuran los del INE y acatamos sus recomendaciones”, ironizó para sentenciar el tema, mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.