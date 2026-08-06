“Lo extraño": La diferencia entre amor y dependencia emocional

Enamorarse puede generar una sensación intensa de felicidad, cercanía y conexión con otra persona. Durante las primeras etapas de una relación, el cerebro libera sustancias como la dopamina y la oxitocina, relacionadas con el placer, la recompensa y el vínculo afectivo. Por esta razón, el enamoramiento y la dependencia emocional pueden sentirse similares al principio, pero con el tiempo aparecen diferencias importantes.

De acuerdo con el Museo de las Ciencias de la UNAM, la diferencia entre ambos estados se encuentra en la manera en que una persona vive la relación y la importancia que le da a su bienestar individual.

Diferencia entre amor y dependencia emocional

En una relación saludable, la conexión con la pareja evoluciona hacia sentimientos de seguridad, confianza y estabilidad. La cercanía con la otra persona es importante, pero no se convierte en una necesidad constante para sentirse bien.

El amor sano se relaciona con una autoestima estable, autonomía emocional y la capacidad de establecer límites. Esto permite que cada persona conserve sus propios intereses, amistades y espacios personales sin sentir que la relación está en riesgo.

La dependencia emocional funciona de manera distinta: la relación deja de ser una elección y se puede convertir en una necesidad. La persona puede sentir que requiere constantemente la atención, aprobación o cercanía de su pareja para sentirse valiosa, aprobada o tranquila. Entre las señales de dependencia emocional pueden aparecer:



Miedo intenso al abandono

Necesidad excesiva de aprobación

Dificultad para poner límites

Priorizar siempre los deseos de la otra persona sobre los propios

Sentir angustia cuando no se recibe atención o afecto

Este tipo de vínculo puede parecerse a una adicción, ya que la ausencia de la otra persona puede generar malestar similar a un periodo de abstinencia emocional.

La principal diferencia está en la forma en que una persona se relaciona consigo masiva y con su pareja. Mientras el amor permite crecer junto a alguien de la libertad y el respeto, la dependencia puede llevar a perder la individualidad por miedo de quedarse solo.