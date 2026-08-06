Pocos lo saben: este es el nombre original del volcán Popocatépetl

Para millones de personas es simplemente el Popocatépetl o, con cariño, Don Goyo. Sin embargo, antes de recibir ese nombre, el volcán tenía otra identidad ligada a la historia y las creencias de los pueblos nahuas.

Investigadores de la UNAM explican que el coloso no solo ha sido un referente geográfico, sino también una figura sagrada, protagonista de mitos, rituales y tradiciones que siguen vivas en las comunidades que habitan sus faldas.

¿Cuál fue el antiguo nombre del volcán Popocatépetl?

Antes de ser conocido como Popocatépetl, el volcán era llamado Xaliquéhuac, un nombre en náhuatl que significa "arenales que se levantan".

De acuerdo con especialistas de la UNAM, fue durante el siglo XIV, tras una gran erupción, cuando los pueblos nahuas comenzaron a llamarlo Popocatépetl, palabra que se traduce como "montaña que humea" o "cerro que humea", en alusión a su constante actividad.

¿Desde cuándo se le conoce como Don Goyo al volcán Popocatépetl?

El apodo de Don Goyo nació de una tradición oral que aún permanece en comunidades cercanas al volcán, especialmente en Santiago Xalitzintla, Puebla.

Según la creencia popular, el Popocatépetl se manifiesta como un hombre anciano llamado Gregorio, quien avisa mediante sueños o apariciones sobre la actividad del volcán. Por ello, los habitantes comenzaron a llamarlo afectuosamente Don Goyo, una abreviatura de Gregorio.

🌋 UNAM revela por qué el Popocatépetl es considerado el “más peligroso” del mundo



La @UNAM_MX explica que su riesgo no se debe a una erupción inminente, sino a que más de 25 millones de personas habitan en su zona de influencia. Aunque la probabilidad de una erupción… pic.twitter.com/Z91l1OpZfI — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 28, 2026

¿Qué significa Xaliquéhuac, el nombre antiguo del volcán Popocatépetl?

El término Xaliquéhuac significa "arenales que se levantan", una referencia al paisaje y a los materiales volcánicos que rodeaban al coloso antes de que recibiera su nombre actual.

Este antiguo nombre refleja la forma en que los pueblos originarios interpretaban la naturaleza, otorgando a las montañas un significado espiritual y una identidad propia dentro de su cosmovisión.

¿Qué otros nombres tiene el volcán Popocatépetl?

Además de Popocatépetl y Don Goyo, el volcán ha sido identificado con distintos nombres a lo largo de la historia:

Xaliquéhuac , su nombre más antiguo.

, su nombre más antiguo. Popocatépetl , que significa "montaña que humea".

, que significa "montaña que humea". Don Goyo, nombre con el que lo conocen miles de habitantes de las comunidades cercanas.

Cada uno representa una etapa distinta de la relación entre el volcán y quienes han vivido a su alrededor durante siglos.

#VolcánPopocatépetl#Monitoreo

🚨⚠️ Semáforo de Alerta Volcánica: Amarillo Fase 2



El volcán Popocatépetl se mantiene con actividad baja y estable sin eventos relevantes. pic.twitter.com/dNZvt0NLR0 — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) August 5, 2026

¿Por qué le dicen Don Goyo al volcán Popocatépetl?

Más que un apodo, Don Goyo representa el vínculo espiritual entre las comunidades y el volcán.

En la tradición de los pueblos del Altiplano, el Popocatépetl es considerado un ser con vida y personalidad. Cada año se le llevan ofrendas, flores, alimentos y música como muestra de respeto y agradecimiento, una costumbre que combina raíces prehispánicas con elementos religiosos y que sigue vigente hasta nuestros días.