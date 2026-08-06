No solo será el eclipse solar: el 12 de agosto ocurrirán tres fenómenos astronómicos que México sí podrá ver

México se perderá el eclipse solar que ocurrirá la tarde-noche del miércoles 12 de agosto, pero ese mismo día ocurrirán otros dos fenómenos astronómicos los cuales podrán ser perceptibles en todo el país.

Este próximo 12 de agosto ocurrirá una conjunción de eventos astronómicos que no se volverá a repetir en muchos años: un eclipse total de Sol (visible en el norte de España), Luna Nueva, alineación planetaria y la lluvia de estrellas Perseidas.

¿En dónde se podrá ver el Eclipse de Sol?

El eclipse solar ocurrirá al atardecer cerca de la Península Ibérica, por lo que sólo podrá observarse en su totalidad desde España, Islandia, Portugal y Groenlandia. En el resto de Europa, el fenómeno será visible únicamente de forma parcial.

Este gran evento comenzará alrededor de las 19:30 horas y su totalidad se alcanzará alrededor de las 20:29 hora España. Para México, se podrá ver a través de la transmisión en vivo de la NASA que comenzará alrededor de las 11:15 de la mañana.

Un eclipse solar. 🌕☀️



Durante el sobrevuelo lunar del 6 de abril, el Sol, la Luna y la nave Orion se alinearon, lo que creó un eclipse solar desde la perspectiva de la tripulación de @NASAArtemis II. pic.twitter.com/tVhuuuoKsz — NASA en español (@NASA_es) April 7, 2026

El eclipse ocurrirá al atardecer, por lo que los amantes de la astronomía deberán buscar un lugar con una vista despejada hacia el horizonte para poder ver el fenómeno antes de que caiga la noche.

Lluvia de estrellas Perseidas en México

México tendrá su propio espectáculo la noche del 12 y madrugada del 13 de agosto, ya que entre la medianoche y las 5:00 de la mañana ocurrirá la lluvia de estrellas Perseidas.

El pico de mayor intensidad será entre las 01:00 hasta las 4:30 horas del jueves, cuando la constelación de Perseo alcance una mayor altura en el firmamento.

Entre los sitios más recomendados para observar la lluvia de meteoros destacan:



Nevado de Toluca, Estado de México

Sierra de Órganos, Zacatecas

Parque Nacional Cumbres de Monterrey en Nuevo León.

Luna Nueva del 12 de agosto de 2026

Si dos eventos astronómicos no son suficientes, llega un tercero con la Luna Nueva. Esta fase, también conocida como novilunio, coincidirá con el eclipse solar total y marcará el inicio de un nuevo ciclo lunar.

Como ocurre de forma habitual, este fenómeno se repite aproximadamente cada 29 días y medio, cuando la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol.

Alineación planetaria del 12 de agosto

El mismo miércoles ocurrirá un gran desfile de seis planetas (Júpiter, Mercurio, Marte, Urano, Saturno y Neptuno) visibles antes del amanecer.

Para la Ciudad de México (CDMX), la mejor hora de observación será entre las 5:35 y las 5:53 de la mañana. Para poder apreciar este gran fenómeno, se recomienda buscar un lugar oscuro y con el horizonte orental.

