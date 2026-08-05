Examen de control UNAM 2026: los aciertos mínimos que pide cada carrera y sede para ser convocado

Ante las denuncias de fraude cometido en el Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó la lista completa del puntaje mínimo requerido por carrera, modalidad y sede para ser convocado a presentar el examen de control presencial.

Esta última prueba no es un “nuevo examen” como tal, sino que se aplicará a aquellos aspirantes que hayan sido previamente seleccionados o hayan alcanzado el puntaje mínimo de años anteriores para confirmar que sus resultados correspondan al que se aplicó en línea.

Lista de puntaje minimo requerido para ser convocado al examen de control UNAM 2026

Las personas que aplicarán el examen de control serán aquellas que:



Fueron aceptados en alguna licenciatura para el ciclo escolar 2026.

No fueron aceptados, pero obtuvieron un puntaje igual o superior al promedio de aciertos registrado entre 2021 y 2026.

Para verificar si deberás presentar el test, consulta aquí la lista de puntajes correspondientes a cada área:

Área 1



Actuaría (Facultad de Ciencias) Puntaje mínimo requerido 101

Arquitectura (Facultad de Arquitectura) Puntaje mínimo de 90

Arquitectura (FES Acatlán) Puntaje mínimo de 77

Ciencias de la Computación (Facultad de Ciencias) Puntaje mínimo de 102

Física (Facultad de Ciencias) Puntaje mínimo de 104

Ingeniería Aeroespacial (Facultad de Ingeniería) puntaje mínimo de 111

Ingeniería Geofísica (Facultad de Ingeniería) Puntaje mínimo de 61

Ingeniería Química (Facultad de Química) Puntaje requerido 94

Matemáticas (Facultad de Ciencias) puntaje mínimo de 75

Área 2



Biología (Facultad de Ciencias) Puntaje mínimo de 91

Cirujano Dentista (Facultad de Odontología) Puntaje mínimo de 90

Enfermería (FES Iztacala) Puntaje mínimo de 73

Médico cirujano (Facultad de Medicina) Puntaje mínimo de 111

Médico Cirujano (FES Zaragoza) Puntaje mínimo de 106

Médico Cirujano (FES Iztacala) Puntaje mínimo de 105

Psicología (Facultad de Psicología) Puntaje mínimo requerido 99

Química (Facultad de Química) Puntaje mínimo de 91.

Área 3



Administración (Facultad de Contaduría y Administración) Puntaje mínimo de 87

Antropología (FCPyS) Puntaje mínimo de 71

Comunicación (FCPyS) Puntaje mínimo de 94

Comunicación y Periodismo (FES Aragón) Puntaje mínimo de 61

Contaduría (Facultad de Contaduría y Administración) Puntaje de 80

Derecho (Facultad de Derecho) Puntaje mínimo de 82

Relaciones internacionales (FCPyS) Puntaje mínimo de 98

Área 4



Filosofía (Facultad de Filosofía y Letras Escolarizada) Puntaje mínimo de 81

Lengua y Literaturas Hispánicas (Facultad de Filosofía y Letras) Puntaje de 64

Traducción (Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción) Puntaje de 100

Artes Visuales (Facultad de Artes y Diseño) Puntaje mínimo de 96

Diseño Gráfico (FES Acatlán) Puntaje mínimo de 93

Historia (Facultad de Filosofía y Letras Escolarizada) Puntaje mínimo de 63

¿Cómo saber si fuiste convocado al Examen de Control UNAM 2026?

A partir del viernes 7 de agosto, los aspirantes deberán ingresar a TU SITIO para obtener la cita al Examen de Control.

En esta ficha se te indicarán la fecha, el horario, la sede y el croquis de ubicación donde deberás presentar la prueba que definirá tu permanencia en la licenciatura solicitada.

Las sedes y fechas establecidas son:

