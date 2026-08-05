Examen de control UNAM 2026: los aciertos mínimos que pide cada carrera y sede para ser convocado
Consulta aquí la lista de los aciertos mínimos de entre 2021 a 2026 que pide cada carrera para ser convocado al examen de control de la UNAM 2026.
Ante las denuncias de fraude cometido en el Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó la lista completa del puntaje mínimo requerido por carrera, modalidad y sede para ser convocado a presentar el examen de control presencial.
Esta última prueba no es un “nuevo examen” como tal, sino que se aplicará a aquellos aspirantes que hayan sido previamente seleccionados o hayan alcanzado el puntaje mínimo de años anteriores para confirmar que sus resultados correspondan al que se aplicó en línea.
Lista de puntaje minimo requerido para ser convocado al examen de control UNAM 2026
Las personas que aplicarán el examen de control serán aquellas que:
- Fueron aceptados en alguna licenciatura para el ciclo escolar 2026.
- No fueron aceptados, pero obtuvieron un puntaje igual o superior al promedio de aciertos registrado entre 2021 y 2026.
Para verificar si deberás presentar el test, consulta aquí la lista de puntajes correspondientes a cada área:
Área 1
- Actuaría (Facultad de Ciencias) Puntaje mínimo requerido 101
- Arquitectura (Facultad de Arquitectura) Puntaje mínimo de 90
- Arquitectura (FES Acatlán) Puntaje mínimo de 77
- Ciencias de la Computación (Facultad de Ciencias) Puntaje mínimo de 102
- Física (Facultad de Ciencias) Puntaje mínimo de 104
- Ingeniería Aeroespacial (Facultad de Ingeniería) puntaje mínimo de 111
- Ingeniería Geofísica (Facultad de Ingeniería) Puntaje mínimo de 61
- Ingeniería Química (Facultad de Química) Puntaje requerido 94
- Matemáticas (Facultad de Ciencias) puntaje mínimo de 75
Área 2
- Biología (Facultad de Ciencias) Puntaje mínimo de 91
- Cirujano Dentista (Facultad de Odontología) Puntaje mínimo de 90
- Enfermería (FES Iztacala) Puntaje mínimo de 73
- Médico cirujano (Facultad de Medicina) Puntaje mínimo de 111
- Médico Cirujano (FES Zaragoza) Puntaje mínimo de 106
- Médico Cirujano (FES Iztacala) Puntaje mínimo de 105
- Psicología (Facultad de Psicología) Puntaje mínimo requerido 99
- Química (Facultad de Química) Puntaje mínimo de 91.
Área 3
- Administración (Facultad de Contaduría y Administración) Puntaje mínimo de 87
- Antropología (FCPyS) Puntaje mínimo de 71
- Comunicación (FCPyS) Puntaje mínimo de 94
- Comunicación y Periodismo (FES Aragón) Puntaje mínimo de 61
- Contaduría (Facultad de Contaduría y Administración) Puntaje de 80
- Derecho (Facultad de Derecho) Puntaje mínimo de 82
- Relaciones internacionales (FCPyS) Puntaje mínimo de 98
Área 4
- Filosofía (Facultad de Filosofía y Letras Escolarizada) Puntaje mínimo de 81
- Lengua y Literaturas Hispánicas (Facultad de Filosofía y Letras) Puntaje de 64
- Traducción (Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción) Puntaje de 100
- Artes Visuales (Facultad de Artes y Diseño) Puntaje mínimo de 96
- Diseño Gráfico (FES Acatlán) Puntaje mínimo de 93
- Historia (Facultad de Filosofía y Letras Escolarizada) Puntaje mínimo de 63
¿Cómo saber si fuiste convocado al Examen de Control UNAM 2026?
A partir del viernes 7 de agosto, los aspirantes deberán ingresar a TU SITIO para obtener la cita al Examen de Control.
En esta ficha se te indicarán la fecha, el horario, la sede y el croquis de ubicación donde deberás presentar la prueba que definirá tu permanencia en la licenciatura solicitada.
Las sedes y fechas establecidas son:
- León, Guanajuato: 12 y 13 de agosto
- Oaxaca: 13 de agosto
- Tijuana, Baja California: 15 y 16 de agosto
- Ciudad de México: 17,18 y 19 de agosto