Canícula 2026 se extiende hasta finales de agosto: estas son las enfermedades más comunes de la temporada

La canícula en México continúa provocando temperaturas por arriba de los 40 °C en diversas partes del país, por lo que la Secretaría de Salud del Estado de México advirtió de las enfermedades típicas de la temporada.

De acuerdo con autoridades, este fenómeno conocido como sequía intraestival o de medio verano podría llegar a extenderse hasta finales de agosto, aún cuando se lleguen a formar ciclones tropicales frente a costas mexicanas.

Las enfermedades que suelen aumentar durante la canícula 2026

Este periodo caracterizado por la disminución de lluvias suele provocar temperaturas elevadas, lluvias intensas y mañanas frescas, condiciones que afectan principalmente al noreste, oriente, sur y sureste de México.

Para el Estado de México (Edomex), autoridades de salud señalaron que la canícula suele afectar más a la región sur y al nororiente del Valle de México, donde pueden registrarse temperaturas de entre 35 y 40 grados Celsius.

Por ello, las enfermedades diarreicas agudas e intoxicaciones alimentarias pueden llegar a incrementarse hasta en 15 por ciento respecto de otros periodos del año. Entre las infecciones más comune s se encuentran:



Infecciones diarreicas

Intoxicaciones alimentarias

Deshidratación

Golpe de calor

Insolación

¿Cómo evitar enfermedades durante la canícula 2026?

Este evento climático puede favorecer a la descomposición de alimentos muchísimo más rápido de lo normal, principalmente en productos como carnes, lácteos y derivados que permanecen expuestos al calor.

Asimismo, las condiciones de calor y humedad favorecen la proliferación de bacterias y virus causantes de enfermedades como salmonelosis, cólera y rotavirus, por lo que la Secretaría de Salud recomienda:



Evitar la exposición prolongada al sol

Evitar hacer actividades físicas al aire libre entre las 10:00 y las 16:00 horas

Lavado frecuente de manos

Correcta desinfección de frutas y verduras

Cocinar adecuadamente los alimentos y conservarlos en refrigeración una vez que se enfrían

Desechar aquellos que hayan permanecido expuestos al calor por tiempo prolongado.

¿Cuándo se acaba la Canícula 2026?

Aunque se suele creer que esta sequía de medio verano suele durar solo 40 días, las fechas exactas varían por cada región del país y su duración no es fija.

No existe una fecha establecida para el inicio ni para el fin de la canícula, ya que su evolución depende de los reportes meteorológicos. Generalmente, concluye de forma paulatina conforme se restablecen las lluvias regulares entre agosto y septiembre.