Ana Gabriela Guevara revira contra Paola Espinosa por Tokyo 2020

Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión de Cultura Física y Deporte (Conade), respondió a la clavadista Paola Espinosa, quien aseguró que por no participar presuntamente en un desvío de recursos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

La directora de la Conade explicó en una entrevista radiofónica que las afirmaciones de Paola Espinosa son una especie de “pataleo” porque no clasificó para los juegos de Tokyo 2020.

Te puede interesar: Paola Espinosa culpa a Ana Guevara por quedar fuera de Tokyo 2020

Me parece que es un pataleo totalmente inerte que no le favoreció. Los criterios están claramente sobre la mesa desde mucho tiempo atrás y tenemos que entender que venimos de un año covid y un año donde no hubo competencias”, dijo Ana Gabriela Guevara sobre Paola Espinosa y su ausencia en las próximas competencias de Tokyo 2020.

¿Qué dijo Paola Espinosa de Ana Gabriela Guevara?

La deportista Paola Espinosa aseguró que quedó fuera del equipo de clavados de Tokyo 2020 como una forma de castigo por parte de Ana Gabriela Guevara por negarse a apoyarla a principios de año.

Paola Espinosa dijo que se negó a subir en sus redes sociales una carta de apoyo que estaba pre-escrita en la que pedía que el Fodepar no desapareciera, mismo que es señalado por malos manejos de recursos.

En una videoconferencia que ofreció Paola Espinosa aseguró que el que no haya sido incluida en el equipo de clavados para Tokyo 2020 fue porque no hubo criterios certeros para la clasificación, incluso afirmó que Ana Gabriela Guevara le prometió una plaza.

Sin embargo, la clavadista dijo que ella cree que el que haya quedado fuera de sus cuartos Juegos Olímpicos ocurrió debido a que se negó a subir dicha carta, pues aseguró que no quería meter las manos al fuego en un caso que se estaba investigando por falta de transparencia.

“No me nacía hacer eso. El Presidente no dijo que nos iba a dejar sin apoyo, no se iba a llamar Fodepar, nunca nos dejaron sin apoyo, fue una reestructuración”, expresó.

Ana Gabriela Guevara sostuvo en la entrevista que los criterios para seleccionar al equipo de clavados para Tokyo 2020 es el mismo, pero que esta vez no le favoreció a la clavadista mexicana.

El deporte se mide por marcas, por clasificación, tiempos y jueceo, lamentablemente en este caso no le favoreció y no entra en el chismorreo de lo que ha dicho”, declaró Ana Gabriela Guevara.

Te puede interesar: Gaby López y Rommel Pacheco, los abanderados de México en Tokyo 2020