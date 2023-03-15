Andrea Marván Saltiel toma posesión como presidenta de la Cofece

Este miércoles 15 de marzo, Andrea Marván Saltiel fue nombrada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por un periodo de cuatro años, esto después de que el Senado de la República lo aprobara.

Cabe recordar que Andrea Marván Saltiel fue nombrada como comisionada de Cofece el pasado 13 de diciembre de 2022 por un periodo de nueve años, de igual manera, por unanimidad.

Por unanimidad de 78 votos a favor, el Senado ratificó la propuesta de designación de Andrea Marván Saltiel como presidenta de la Cofece, por lo que este mismo miércoles tomó posesión.

#ÚLTIMAHORA | Por unanimidad, de 78 votos a favor, el @senadomexicano ratificó la propuesta de designación de Andrea Marván Saltiel, como presidenta de la @cofecemx.



Permanecerá por un periodo de cuatro años. — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 15, 2023

¿Quién es Andrea Marván Saltiel?

Andrea Marván Saltiel es licenciada en derecho por la Universidad Iberoamericana y maestra en la misma materia por la Universidad de Chicago. Marván Saltiel también es profesora de cátedra del Tecnológico de Monterrey, campus Santa Fe.

Asimismo, cuenta con una trayectoria de diez años de labor en la Cofece, el cargo que ocupaba antes de ser comisionada era el de directora general de Promoción a la Competencia.

Ha desempeñado diversos cargos públicos en la Cofece, como:



Directora general adjunta de staff en la Autoridad Investigadora, de 2016 a 2019.

Directora general adjunta en la Dirección General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas, de 2015 a 2016.

Directora de área en la Dirección General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas, de 2012 a 2015.

📌 El presidente de la Mesa Directiva, @armentapuebla_, toma protesta a @a_marvan, como comisionada presidenta de la @cofecemx. Órgano que vigila, promueve y garantiza la competencia y libre concurrencia, para que los mercados funcionen en favor de los consumidores. pic.twitter.com/JpUnqNW5xJ — Senado de México (@senadomexicano) March 15, 2023

¿Qué es la Cofece?

La Cofece es el órgano que vigila, promueve y garantiza la competencia y libre concurrencia para que los mercados funcionen en favor de los consumidores.

Que existan las condiciones para que las empresas, comercios, negocios y profesionistas que venden bienes y servicios puedan competir entre ellos para ganarse el favor de los clientes es una de las tareas de la Cofece.

La competencia se refiere al incentivo para que las empresas se vuelvan más eficientes y atraer un mayor número de consumidores al satisfacer las necesidades por medio de las mejores condiciones.

La Cofece se organiza en distintas áreas como: el pleno, conformado por siete comisionados, la autoridad investigadora que indaga posibles conductas anticompetitivas, así como ahora la presidenta Andrea Marván Saltiel, la cual fue nombrada este miércoles.