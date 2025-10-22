Motín en anexo de Ecatepec: internos provocan incendio para escapar

Un centro de rehabilitación para personas con adicciones, ubicado en la colonia Izcalli, en Ecatepec, Estado de México, fue escenario de un motín e incendio presuntamente iniciado por siete internos que buscaban salir del anexo.

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron en el anexo “Un Paso Hacia la Vida”, donde 20 personas se encontraban internadas al momento del siniestro. Las llamas fueron provocadas intencionalmente por un grupo de internos que, según testigos, prendieron fuego como una forma de manifestarse para obtener su libertad.

Vecinos de la zona acudieron rápidamente para ayudar a sofocar el incendio, logrando que todas las personas fueran evacuadas a tiempo. Afortunadamente, no se registraron lesionados ni víctimas fatales.

“Fue un motín para salir del anexo”

El encargado del Centro de Rehabilitación, Samuel Campos Barragán, explicó que el incendio fue producto de un motín organizado por algunos jóvenes que no estaban conformes con su permanencia en el lugar.

“Realmente fue un motín que los chavos propiciaron con su intención de salir, con su intención de obtener su libertad. Esto pasa en ocasiones, al no sentirse ellos con la libertad de estar internados, llevando un proceso para liberarse de adicciones, y fue su intención quemar el lugar para obtener la libertad”, declaró Campos Barragán.

Tras el siniestro, las siete personas involucradas fueron detenidas por elementos de seguridad pública y puestas a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de México, donde se determinará su situación legal.

Acusan presuntos abusos dentro del anexo de Ecatepec

De acuerdo con versiones de algunos de los internos, la rebelión fue motivada por presuntos abusos y maltratos cometidos por los llamados “padrinos” dentro del anexo.

Hasta el momento, ninguna autoridad estatal o municipal ha emitido una postura oficial respecto a las condiciones del lugar ni sobre las denuncias de malos tratos.

De acuerdo con reportes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), existen más de 400 centros de rehabilitación en la entidad, de los cuales al menos la mitad no cumple con los lineamientos oficiales establecidos por la Secretaría de Salud.