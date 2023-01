Ángel y Carlos García desaparecieron desde el 5 de enero

Desde el pasado 05 de enero desaparecieron Ángel García Torres de 70 años y su hijo Carlos Eduardo García Reyes de 41.

Los dos hombres originarios del municipio de Jamay, Jalisco acudieron al área metropolitana de Guadalajara para renovar su visa, pero fue justo cuando salían del Fraccionamiento Valle de Las Flores en Tlajomulco, cuando les perdieron el rastro, desde ese entonces, sus familiares no saben en dónde pudieran estar.

Ya son más de 13 días de ardua búsqueda en conjunto con la Fiscalía de Jalisco, dependencia que actualmente investiga el caso en apoyo con las cámaras de video vigilancia del fraccionamiento, pero que hasta el momento, no se ha proporcionado alguna pista que revele su posible localización.

“Principalmente mi papá ya es una persona mayor de edad, tenía problemas para caminar, tenía también problemas en uno de sus ojos ya no veía muy bien,” declaró un familiar que prefirió mantener el anonimato.

La esperanza es lo que muere al último y como prueba de ello, sus familiares no pierden la fe de encontrarlos, pues aseguran, son personas honestas, trabajadoras y caritativas que no le han hecho el mal a nadie.

“Mi papá es un hombre muy trabajador, de campo, aunque se sintiera mal siempre estuvo al pendiente de su trabajo, mi hermano puedo decirte que es una persona muy caritativa en el aspecto de darle asilo a la gente,” explicó la familiar.

La última vez que se les vio a Ángel y a Carlos, vestían sudadera negra y una camisa verde. Como señas particulares, Carlos Eduardo tiene una amputación en el lóbulo derecho de su oreja, mientras que su papá, Ángel García tiene manchas moradas en ambos antebrazos.

Para finalizar la entrevista, la familiar de los desaparecidos declaró para las cámaras de Fuerza Informativa Azteca: “no me interesa la situación, no me interesa quién fue, simplemente quiero encontrarlos.”