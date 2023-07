VIDEO: “Me robaron”, Angélica busca a su familia biológica en México

“Me robaron”, así inicia el desgarrador testimonio de Angélica, una mujer que busca a su familia biológica en México, país en el que fue entregada a unos padres adoptivos, pero que ahora buscan conocer la verdad.

En TikTok, la usuaria @buscandoamifamilia relató que nació en la Ciudad de México en 1977. En ese entonces, unas personas la tomaron en brazos y afirmaron que era hija de una extranjera que, por motivos migratorios, no podía sacarla del país y debía ser adoptada.

“Mi familia adoptiva tiene por conocimiento que mi madre biológica era una mujer extranjera, aparentemente de Alemania y que me dio en adopción ilegal, por la razón de que ella no podía regresar a su país con una criatura en los brazos ni embarazada”, explicó.

“Me robaron y entregaron en adopción”

Con el paso del tiempo, Angélica investigó sobre su origen y descubrió un hecho lamentable. Aparentemente, su madre no era extranjera y no se encontraba en un proceso migratorio para salir del país, como le informaron sus padres adoptivos.

“Ahora que he estado haciendo investigaciones sobre este tema en mi vida descubro que no, mi madre al parecer no es ninguna mujer extranjera, sino que la persona que me ofreció con mi familia adoptiva, él junto con otro señor me robaron de una casa a la que se metieron a hacer sus fechorías y estaba yo ahí, me robaron”, expresó.

En la grabación, que suma miles de reproducciones y comentarios, añade que una persona cercana a su familia adoptiva le reveló estos hechos cuando indagaba sobre su pasado.

Estaba en condiciones deplorables

Angélica incluso mencionó que las personas que la robaron la mantenían en condiciones deplorables y se aprovecharon de una persona que buscaba una hija adoptiva tras agotar los tratamientos disponibles.

“Si a alguien le suena, alguien le robaron una niña pues que se contacte conmigo. Es mi derecho a saber la verdad de todo esto, si fui una niña robada, seguramente hay gente que me estuvo buscando o aún sigue buscando”, concluyó.