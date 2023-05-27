Un estadounidense de 42 años descubre que fue un bebé robado; su familia verdadera vive en Chile

Un hombre estadounidense de 42 años descubrió que fue un bebé robado en Chile y después dado en adopción; ahora busca que su historia se conozca para que más familias que pasaron por lo mismo puedan reunirse.

Scott Lieberman vive en San Francisco y aunque desde pequeño supo que sus papás lo habían adoptado, desconocía que el trámite se realizó de manera ilegal porque el pequeño había sido robado en los años 80.

"Viví 42 años de mi vida sin saber que había sido robado, sin saber lo que ocurría en Chile en los años 70 y 80, y quiero que la gente lo sepa (...). Hay familias ahí fuera que aún pueden reunirse", dijo Lieberman para la agencia de noticias CNN.

El Día que Scott Lieberman se convirtió en un bebé robado en Chile

Scott Lieberman nació el 21 de agosto de 1980 en una clínica de Santiago; su madre, Rosa Ester Mardones, de 23 años de edad, apenas pudo verlo. Una supuesta trabajadora social se llevó al bebé y ya no supo más de él.

Rosa Ester era de origen humilde, madre soltera que no contaba con el apoyo de su familia; así que ella sola trató de buscar a la trabajadora social, pero fue amenazada con meterla a la cárcel para que dejara de buscar al pequeño.

"Tu hijo está ahora en Holanda o Suecia. Está en otro país. Eres una mujer pobre y soltera, y no eres capaz de criar a otro niño. De todas formas, renunciaste a la patria potestad", fue la respuesta que recibió la mujer.

La desesperada madre ni siquiera pensó en buscar ayuda con las autoridades, pues hacer una denuncia durante la época de la dictadura de Pinochet era algo imposible para una mujer como Rosa Ester.

¿Cómo descubrió Lieberman que era un bebé robado?

Después del robo, el menor fue dado en adopción en Estados Unidos, los padres adoptivos no sabían que el niño al que habían elegido había sido robado a su verdadera madre. Vivió una infancia feliz en otro país, con papás amorosos.

El año pasado, el hombre estadounidense leyó un reportaje sobre los bebés robados en Chile durante las décadas de 1970 y 1980, por lo que tuvo curiosidad de conocer sobre su origen.

Acudió a una organización chilena dedicada a encontrar a los bebés que fueron separados de sus padres biológicos, entregó su ADN y al poco tiempo descubrió que coincidía con el de una mujer apenas unos mayor que él: su hermana.

El pasado 11 de abril, el hombre viajó a Chile para reunirse con su familia biológica. Desafortunadamente, su madre murió en 2015, sin saber nunca sobre el paradero del bebé robado.

Aunque la hermana no habla inglés y el español de Lieberman es muy básico, no necesitaron palabras para comunicarse, ambos se abrazaron fuertemente durante un largo tiempo por el gusto de conocerse.

¿Por qué robaban bebés en Chile?

Durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile (1973-1990) miles de bebés fueron dados en adopción de manera ilegal. Algunos pertenecían a familias ricas que buscaban cuidar su reputación; pero la mayoría eran robados a mujeres humildes.

Autoridades de Chile, sacerdotes, monjas, médicos y enfermeras estaban coludidos en este siniestro plan de robo de niños para darlos en adopción, ya que resultaba muy lucrativo.

