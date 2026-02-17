La razón por la que recomiendan no tirar la basura este 17 de febrero, en el Año Nuevo Chino 2026

El Año Nuevo Chino 2026, es una celebración marcada por rituales para atraer la abundancia y renovar la energía; sin embargo, existe una regla de oro que prohíbe tocar la escoba o vaciar los botes, pero ¿por qué no se puede tirar basura este 17 de febrero 2026?

¿Por qué no hay que sacar basura en el Año Nuevo Chino?

La razón por la que no se recomienda no tirar la basura el 17 de febrero 2026, el inicio del Año Nuevo Chino, es porque se cree que podrías estar "barriendo la buena suerte" o "tirando la prosperidad" recién llegada.

Por ello, en muchos hogares la limpieza profunda suele hacerse antes de las celebraciones, como un gesto de renovación y nuevos inicios.

¿Qué otros rituales se hacen en el año Nuevo Chino?

Además de no tirar la basura, existen otras tradiciones y rituales que se realizan para recibir el año Nuevo Chino 2026, pero ¿cuáles son?



Reuniones familiares y cenas especiales

Entrega de sobres rojos con dineros; un símbolo de prosperidad

Decoraciones de color rojo; representan la buena fortuna y protección.

Las celebraciones del Año Nuevo Chino culminan con el Festival de los Faroles, marcando el cierre oficial de las festividades.

¿Cuánto duran los festejos por el Año Nuevo Chino?

El Año Nuevo Chino 2026 comienza este 17 de febrero 2026, según el Calendario Lunar tradicional, acompañado de 16 días de celebraciones; sin embargo, solo los primeros días se consideran festivos.

Este año, las celebraciones por el Año Nuevo Chino se terminarán hasta el 3 de marzo 2026, con el espectacular Festival de Los Faroles, marcando la primera luna llena del 2026.

¿Qué animal representará el Año Nuevo Chino 2026?

El calendario zodiacal chino está representado por 12 animales diferentes, que van en el siguiente orden: Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo, pero ¿qué animal representa el Año Nuevo Chino 2026?

Para 2026 será el Año del Caballo, según el calendario lunar. Este animal, simboliza energía, libertad, movimiento y éxito.

Las personas nacidas en este signo, son descritas como independientes, trabajadoras, sociables y con un gran espíritu aventurero.