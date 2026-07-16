Más de 500 casos de violencia escolar marcan el cierre del ciclo en Hidalgo; amenazas y retos virales encendieron las alertas

Hidalgo cerró el ciclo escolar 2025-2026 con un reporte preliminar de 580 casos de violencia escolar , la mayoría registrados entre alumnos de educación básica. Aunque las autoridades reconocieron que los incidentes continúan bajo investigación, aseguraron que la cifra representa una disminución respecto a otros años y descartaron un incremento al finalizar el periodo escolar.

La Secretaría de Educación del estado informó que los casos fueron atendidos mediante protocolos de intervención y acompañamiento socioemocional en los planteles, mientras que directivos y docentes mantuvieron acciones preventivas para fortalecer la convivencia entre estudiantes.

¿Qué reveló el balance de violencia escolar en Hidalgo?

De acuerdo con la directora general de Educación Básica, Nancy Adriana León, la mayor parte de los 580 reportes corresponde a conflictos entre estudiantes , por lo que las estrategias de atención se enfocaron principalmente en ese tipo de casos.

La funcionaria explicó que, a diferencia de otros ciclos escolares, este año no se registró un aumento de incidentes durante las últimas semanas de clases, una etapa que anteriormente representaba una preocupación para las autoridades educativas.

También señaló que, cuando surgieron reportes de posibles hechos de violencia en algunos planteles, personal especializado acudió a verificar cada caso y trabajó de manera coordinada con las áreas de asesoría y acompañamiento socioemocional para brindar atención a la comunidad escolar.

Además, indicó que los protocolos para prevenir y atender la violencia permanecen activos en las escuelas con el objetivo de garantizar espacios más seguros para los estudiantes.

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#Importante | Con el cierre del ciclo escolar, autoridades reportaron más de 500 casos de vi0lenci4 escolar en Hidalgo. La cifra mantiene el llamado a fortalecer las acciones de prevención y atención para garantizar entornos seguros para los estudiantes. 📚⚠️#TvAztecaHidalgo pic.twitter.com/I7oAN8tW9H — TV Azteca Hidalgo (@Azteca_Hidalgo) July 16, 2026

Retos virales mantuvieron en alerta a las escuelas de Hidalgo

Otro de los temas que ocupó a las autoridades durante el ciclo escolar fueron los llamados retos virales difundidos en redes sociales, especialmente aquellos que generaron preocupación en planteles de nivel secundaria.

Sin embargo, la Secretaría de Educación precisó que, en Hidalgo, esas amenazas no pasaron de mensajes compartidos en plataformas digitales y que ninguna escuela suspendió clases por ese motivo.

Como parte de las acciones preventivas, autoridades educativas realizaron pláticas con madres y padres de familia, así como con estudiantes, para advertir sobre los riesgos de participar o difundir este tipo de contenidos.

Al cierre del ciclo escolar, la dependencia aseguró que las graduaciones y el término de clases transcurrieron con normalidad. Aunque no se reportaron incidentes mayores relacionados con los retos virales, la autoridad reiteró que el riesgo continúa presente, por lo que las acciones de prevención y vigilancia permanecerán activas en los centros educativos.