“No me toques”, empujones y chapopote: las peleas en el Congreso mexicano que han llegado a los golpes

En el Congreso mexicano, las diferencias políticas no siempre se quedan en el debate, así quedó claro en los últimos meses y es que en distintas sesiones, los reclamos, acusaciones e insultos han terminado en empujones, forcejeos y hasta objetos lanzados de un lado a otro del pleno.

El más reciente episodio ocurrió entre Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del PRI, y Arturo Ávila, de Morena, lo sorprendente es que no ha sido el único.

Entre los momentos más recordados también aparecen los enfrentamientos entre Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña, el polémico episodio de una cubeta con chapopote y los choques entre legisladores de Morena y el PAN.

Los pleitos más emblemáticos del Congreso mexicano

Las peleas no son un hecho aislado en el Congreso mexicano, y es que, aunque en teoría debería utilizarse la tribuna para proponer temas que beneficien a la ciudadania, también se ha convertido en campo de batalla.

Gutiérrez Mancilla y Arturo Ávila: un saludo que terminó en forcejeo

Un intercambio de acusaciones entre legisladores del PRI y Morena escaló hasta convertirse en una confrontación física en las instalaciones del Senado.

Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla y Arturo Ávila coincidieron en la explanada del Senado. Después de un saludo inicial, comenzaron a discutir por señalamientos políticos.

El intercambio terminó en empujones, reclamos y un forcejeo. Durante el momento de mayor tensión, Arturo Ávila pidió que no lo tocaran, mientras Gutiérrez Mancilla lanzó cuestionamientos relacionados con las posturas políticas de su adversario.

El episodio volvió a mostrar cómo una discusión entre legisladores puede pasar rápidamente de las palabras a los empujones.

¡Eres un eunuco, un narconiñero! Se llevan pesado los diputados. Así le habló el priista Carlos Gutiérrez Mancilla al morenista Arturo Ávila… pic.twitter.com/eY0uJFVLJZ — Angel Gallegos (@gallegoso) August 12, 2026

Alito Moreno y Noroña: el reclamo que terminó en trifulca

Uno de los enfrentamientos más llamativos ocurrió entre Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, y Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado y miembro de Morena.

Moreno se acercó a Noroña para reclamar que no se le había dado la oportunidad de hablar. En redes sociales se osberva el momento exacto en que se escucha al priista decir: “Te pido que me dejes hablar”.

La respuesta de Noroña fue: “No me toques”.

A partir de ahí, el intercambio subió de tono. Moreno sujetó a Noroña y ambos comenzaron a empujarse y gritarse.

Bravucon Bandalito Moreno y el #diputadoprimate pic.twitter.com/KU4QVC3imj — AlejandrA F. de Erruzca 💎 (@AleFerruzcaL) August 13, 2026

Una cubeta con chapopote encendió otra pelea

En abril de este año, otro episodio llevó la tensión dentro de la Cámara de Diputados a un nivel bastante particular, durante un debate, el diputado de Movimiento Ciudadano Sergio Gil Rullán cruzó el salón de sesiones con una cubeta con chapopote.

La respuesta llegó de inmediato con la diputada Paola Tenorio Adame que tomó el balde y lo arrojó en dirección al legislador emecista.

El material negro terminó sobre la alfombra del recinto y el momento provocó una trifulca entre los legisladores.

🛢️⚠️ Diputados de @MovCiudadanoMX llevaron un bote de chapopote a @Mx_Diputados como protesta por el derrame en el Golfo de México.



Legisladores denunciaron que se ha minimizado la magnitud del desastre y exigieron respuestas urgentes a la Agencia de Seguridad Energía y… pic.twitter.com/l4Bt0Ymuyn — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 8, 2026

Morena y PAN: la sesión que terminó suspendida

En 2024, una sesión del Senado también tuvo que ser suspendida después de un enfrentamiento entre legisladores de Morena y el PAN.

El conflicto ocurrió el 5 de diciembre, después de las declaraciones del panista Mario Vázquez, quien fijó su posición sobre las leyes secundarias relacionadas con el Poder Judicial y cuestionó a Miguel Ángel Yunes Márquez.

Vázquez lanzó fuertes críticas contra Yunes Márquez por haber dejado las filas del PAN y votar a favor de la reforma constitucional.

El discurso provocó la reacción de Adán Augusto López, quien, acompañado por otros legisladores de su partido, cruzó el pleno hacia la zona de la bancada panista para encarar a Vázquez; al final, la sesión terminó por suspenderse.