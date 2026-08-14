Tras la pelea en San Lázaro, Vicepresidente de la Camara de Diputados pide poner freno a insultos y empujones

De cara al próximo periodo de sesiones, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, llamó a los legisladores a retomar la construcción de acuerdos y a privilegiar el debate político por encima de los enfrentamientos, luego del altercado protagonizado por el priista Carlos Gutiérrez y el morenista Arturo Ávila.

El legislador del Partido Verde, quien se perfila para presidir la Mesa Directiva de San Lázaro a partir de septiembre, advirtió que el Congreso enfrenta un escenario particularmente complejo, pues el siguiente año legislativo estará marcado por un contexto electoral.

En ese escenario, Bolaños-Cacho Cué consideró que corresponde a los propios legisladores moderar el tono de las discusiones y evitar que las diferencias políticas terminen trasladándose a confrontaciones físicas o intercambios de insultos.

Llaman a privilegiar los argumentos sobre enfrentamientos

“Este es el tercero, que estará marcado por un contexto electoral”, señaló al referirse al año legislativo que está por comenzar.

Ante la tensión que se ha registrado en el pleno, el legislador del PVEM sostuvo que el debate parlamentario no puede perder de vista su responsabilidad frente a la ciudadanía.

“Y si no somos nosotros quienes ponemos frío a los debates y hacemos que los argumentos ganen a los insultos, estaríamos representando de manera incorrecta a las y los mexicanos”, afirmó.

Bolaños-Cacho Cué fue enfático al señalar que las diferencias entre los grupos parlamentarios no deben convertirse en el centro de la actividad legislativa.

“No pueden ser más los insultos, los gritos, los sombrerazos y los empujones que los argumentos serios quienes represent”, sostuvo.

Sus declaraciones ocurren después del enfrentamiento entre Carlos Gutiérrez, del PRI, y Arturo Ávila, de Morena, ocurrido en la Cámara de Diputados y que volvió a colocar bajo los reflectores el comportamiento de los legisladores durante las sesiones.

Pide cuidar el debido proceso en el caso de Alejandro Moreno

El llamado a moderar la confrontación también se dio en medio de la advertencia de legisladores de Morena sobre la posibilidad de buscar el desafuero del priista Alejandro Moreno.

Al respecto, Bolaños-Cacho Cué pidió a la Sección Instructora conducirse con apego a la ley y respetar el debido proceso. También señaló que dicha instancia debe informar cuál es el estado que guarda la denuncia presentada por la Fiscalía de Campeche.

“Yo lo que podría decirte al respecto, Héctor, es que seamos muy cuidadosos con el debido proceso”, expresó.

El legislador recordó que ya existió un caso en el que, según señaló, no se cuidó este procedimiento y una carpeta de investigación tuvo que ser regresada.

“Ya tuvimos un caso en el que no se cuidó el debido proceso y se tuvo que regresar una carpeta de investigación”, afirmó.

Por ello, consideró que la Sección Instructora deberá asumir con responsabilidad la conducción del procedimiento.

“Y si hay alguna denuncia, evidentemente que se agote todo lo que la ley plantea sin ninguna exclusión, pero que tampoco se utilice como un instrumento para perseguir simplemente que se cumpla con la ley”, agregó.

Raúl Bolaños, del #PVEM, quien se perfila para presidir la Cámara de Diputados a partir de septiembre, llamó a los legisladores a hacer política seria y retomar la construcción de acuerdos por encima de cualquier diferencia, insulto, sombrerazo o empujones.



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Monreal también pide evitar las peleas

Después del altercado entre Gutiérrez y Ávila, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, también llamó a los legisladores a evitar las peleas y a privilegiar el trabajo político.

El llamado ocurre antes del inicio del periodo de sesiones del 1 de septiembre, cuando ambos legisladores volverán a coincidir en San Lázaro.

Monreal reconoció que el país atraviesa una etapa compleja que puede encender las pasiones, pero consideró necesario actuar con tolerancia para evitar que este tipo de confrontaciones termine afectando la confianza en la política y en quienes la ejercen.