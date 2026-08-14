¿Qué dijo hoy la presidente Claudia Sheinbaum en la mañanera? Resumen EN VIVO viernes 14 de agosto

Las autoridades de la federación presentaron el balance semanal de sus proyectos en Palacio Nacional y abrieron el espacio de preguntas para atender los temas prioritarios antes del fin de semana. En Azteca Noticias te mostramos los compromisos y las cifras principales de la jornada al momento. Sin duda una de las respuestas más esperadas para este viernes 14 de agosto es sobre el retiro de visa de Andy López Beltrán.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy viernes 14 de agosto de 2026?

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum de este viernes 14 de agosto 2026. Informa que hoy viajará a Tamaulipas donde inaugurará dos hospitales, obras de agua, carreteras, reunión con jóvenes.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la cancelación de visa de Andy López Beltrán?

La presidente dijo que esta cancelación de visas tiene un sentido político, "porque no es parejo a todos los países si su sentido fuera relacionado con delincuencia o con alguna prueba de algún tema relacionado con la entrada de un ciudadano a EU".

"Cuando hay acusaciones, debe haber pruebas, como el caso de Sinaloa. EU no ha presentado a la fecha ninguna prueba. Si la presenta y es contundente y fehaciente, entra la justicia mexicana. Son búsquedas de interferir y no debe ser así, debe haber una relación de respeto mutuo", dijo.

¡Terremoto político en #México!



Andy López Beltrán, hijo del expresidente @lopezobrador_, confirmó la revocación de su visa estadounidense y arremetió en una carta pública contra @DonaldTrump, señalando directamente a @marcorubio y Christopher Landau por esta medida.



El hecho… pic.twitter.com/gWORmKqkPc — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 14, 2026

Respecto a que si tener una visa es un certificado de buen comportamiento, dice que es el pueblo el que decide el apoyo, el reconocimiento, no una visa.

Sobre la huelga en el Nacional Monte de Piedad

Finalmente, sobre la huelga en el Nacional Monte de Piedad que está por cumplir 11 meses, Sheinbaum dice que el Secretario de Trabajo está muy cerca del tema, está atendiendo y el pueda dar una nota sobre el tema.

Sobre la reunión con la sección 22 de la CNTE

La presidente dijo que se habló de recursos para renivelaciones de los maestros, becas a estudiantes para la compra de uniformes. Fueron esos dos temas que habían solicitado a la SEP. Dice que fue una plática como debe ser, no se planteó nada para esa sección, sino solicitudes de maestros de Oaxaca.

