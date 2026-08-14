¡De las risas al recurso! Salvatori y Palomares impugnan su suspensión en Morena tras burlas a adultos mayores

La polémica que protagonizaron las diputadas Nayeli Salvatori y Graciela Palomares por sus comentarios sobre personas adultas mayores no ha terminado y parece estar lejos de ser así luego de que ambas legisladoras buscan dar marcha atrás a la suspensión temporal de sus derechos partidistas dentro de Morena.

Las diputadas locales de Puebla presentaron un recurso de revisión ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena, con el objetivo de impugnar las medidas cautelares que les fueron impuestas el pasado 6 de agosto, luego de las expresiones realizadas durante un episodio del podcast DesCasadas.

El caso surgió después de que ambas legisladoras se burlaran de la expresión “huelen a baúl” al referirse a personas adultas mayores. Durante la conversación, Palomares añadió: “es que ya se están pudriendo”, comentario que provocó críticas y llevó al partido a iniciar un procedimiento en su contra.

Diputadas buscan recuperar sus derechos dentro de Morena tras burlas a adultos mayores

De acuerdo con la información del expediente CNHJ-PUE-552/2026, Salvatori y Palomares presentaron recursos de revisión para intentar revertir las medidas cautelares determinadas por la comisión partidista.

Los escritos quedaron registrados con los folios 26-002287 y 26-002288. La CNHJ informó que fueron integrados al expediente y que, conforme avance el procedimiento y a la normativa aplicable, emitirá la resolución correspondiente.

La suspensión es relevante para ambas legisladoras porque limita temporalmente su participación dentro de Morena. Entre las restricciones se encuentran la imposibilidad de participar en asambleas, consejos, comités o comisiones del partido, además de ejercer derechos de deliberación y voto en sus órganos internos.

También quedaron impedidas para participar en procesos internos o postularse a cargos de representación mientras permanecen vigentes las medidas.

Es precisamente este último punto el que puede tener peso en sus aspiraciones políticas. Salvatori busca contender por la presidencia municipal de San Pedro Cholula, mientras que Palomares pretende mantener una curul.

🎙️DISCULPAS PÚBLICAS🎙️



A la Opinión en General

A las y los Ciudadanos del Estado de Puebla

A los Adultos Mayores

A la Opinión Pública👇 pic.twitter.com/uOJNPT1Et5 — Nay Salvatori (@Naysalvatori) August 3, 2026

¿Qué dijeron Nayeli Salvatori y Graciela Palomares? Estos fueron sus polémicos comentarios

La controversia comenzó durante el episodio del podcast publicado el 21 de julio. Las legisladoras reaccionaron con burlas ante la expresión relacionada con el supuesto olor de las personas mayores y la conversación escaló con el comentario de Palomares sobre que “ya se están pudriendo”.

📌 Quiero aclarar lo que realmente ocurrió y ofrecer una disculpa sincera a todas las personas que pudieron haberse sentido ofendidas. pic.twitter.com/tS7eKNo559 — Grace Palomares (@GracePalomares) August 3, 2026

Morena consideró que dichas expresiones podían constituir indicios de edadismo y trato degradante, al relacionar de manera despectiva aspectos como el olor, el deterioro físico, la enfermedad o la muerte con las personas por el simple hecho de ser adultas mayores.

Salvatori posteriormente reconoció que sus expresiones fueron un error y habló del impacto que tuvo la polémica en redes sociales.

Aunque las sanciones partidistas representan un golpe para ambas diputadas, existe una diferencia importante: la suspensión no implica que hayan dejado de ser legisladoras del Congreso de Puebla.