¿Quién es Carlos Mancilla? El historial de peleas del legislador cercano a Alito Moreno

En el Congreso de la Unión, los cruces de palabras entre legisladores no son nuevos, pero algunas discusiones han dejado de quedarse en los discursos, recientemente el diputado federal del PRI, Carlos Gutiérrez Mancilla, volvió a quedar en el centro de una confrontación, esta vez durante una sesión de la Comisión Permanente en el Senado de la República.

El priista protagonizó un intercambio con el legislador de Morena, Arturo Ávila, que pasó de los reclamos y los insultos a los empujones y los intentos de golpe.

Del debate político a los empujones; así se vivió la pelea entre Gutiérrez Mancilla y Ávila

La confrontación más reciente ocurrió el 12 de agosto, en medio de la discusión política alrededor de Alejandro Moreno.

El origen del intercambio estuvo relacionado con publicaciones de Ariadna Montiel y Alejandro Murat, quienes habrían cuestionado al dirigente priista y su trayectoria política. Gutiérrez Mancilla encaró a Arturo Ávila por esos señalamientos.

De acuerdo con el material que se ve en redes sociales, ambos legisladores intercambiaron insultos y protagonizaron empujones, además de intentos de agresión física.

La escena ocurrió mientras Morena había cerrado filas en torno a la controversia derivada de la denuncia presentada por "Alito" en Estados Unidos contra la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE), relacionada con las publicaciones en las que el priista califica a Morena como “narcopartido”.

¡Se calentaron los ánimos en el Senado! 🔥



Carlos Mancilla (@CarlosGMancilla), diputado del PRI, y Arturo Ávila (@arturoavila_mx), diputado y vocero de Morena, protagonizaron un fuerte enfrentamiento por el desafuero de “Alito”.



Entre acusaciones, insultos y señalamientos de… pic.twitter.com/luk7XJwU9L — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 12, 2026

Gutiérrez Mancilla ya había protagonizado otro altercado en San Lázaro

El 28 de mayo, durante una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, Gutiérrez Mancilla tuvo un enfrentamiento con el morenista Zenyazen Escobar.

Según lo referido sobre aquel episodio, el priista le habría gritado “Pinche estríper, trepador”, después de lo cual la discusión escaló hasta que Escobar lo retó a golpes.

La confrontación fue captada por la prensa presente en San Lázaro. En ese momento, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, pidió a los legisladores mantener el orden y les recordó la responsabilidad pública que tienen.

“Compórtense, si son tan amables de comportarse a la altura de su responsabilidad política y pública”, expresó durante aquella sesión.

El Canal del Congreso interrumpió la transmisión del momento, situación que posteriormente generó señalamientos relacionados con la cobertura del altercado.

El nombre de Gutiérrez Mancilla también apareció en otro episodio ocurrido en agosto de 2025, cuando Alejandro Moreno tuvo un enfrentamiento con Gerardo Fernández Noroña, que llegó a los manotazos.}