¿Por qué rechazaron a los Topos en Colombia? La controversia por las certificaciones tras el sismo

Tras el devastador terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia, la respuesta internacional no se hizo esperar y diversos contingentes de rescate de todo el mundo se alistaron para viajar a las zonas afectadas. Sin embargo, la llegada de las brigadas mexicanas tomó un giro inesperado cuando se dio a conocer que no todas las organizaciones ni las fuerzas del Ejército tendrían el paso libre para sumarse a las maniobras en el terreno.

La decisión de las autoridades colombianas generó desconcierto en redes sociales, especialmente por rescatistas que lograban aterrizar mientras a otros se les negaba el acceso.

🔎🪖Los Topos mexicanos no podrán sumarse al rescate en Colombia. Tras el sismo de magnitud 7.4, las autoridades colombianas rechazaron su apoyo y señalaron que solo ingresarán equipos internacionales reconocidos por INSARAG, organismo que establece estándares para las labores de… pic.twitter.com/fI4DbpZEqZ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 13, 2026

¿Por qué rechazaron a los Topos mexicanos en Colombia?

La razón detrás de este freno institucional responde a que las autoridades de Colombia determinaron rechazar el apoyo de las agrupaciones mexicanas al señalar que únicamente se permitirá el ingreso de contingentes reconocidos por INSARAG (Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate de la ONU), organismo que dicta los estándares internacionales para desastres.

Mientras equipos de Israel, Estados Unidos, El Salvador y Ecuador sí lograron acceder a ayudar por contar con dicho aval, desde Palacio Nacional se aclaró que a la brigada militar mexicana le faltaba una de las dos certificaciones requeridas. Ante esta traba diplomática, la agrupación Topos Tlatelolco enfocó su labor en abrir un centro de acopio de ayuda humanitaria en la alcaldía Iztapalapa.

Topos Azteca vs. Topos Tlatelolco: ¿Por qué unos sí viajaron y otros no?

La presencia de socorristas mexicanos en suelo colombiano pese al rechazo gubernamental causó confusión entre la ciudadanía, pero responde a una diferencia clave en la filosofía y forma de actuar de ambas agrupaciones:



Topos Azteca: Suelen negociar y coordinarse de manera inmediata e informal con las autoridades locales y mandos de campo en la propia zona del desastre. Por ello, llegaron a la ciudad de Cali movilizándose con total autonomía, viajando como cualquier pasajero en un vuelo comercial independiente para brindar ayuda de inmediato, sin esperar invitaciones gubernamentales. Usualmente se despliegan de manera voluntaria y en muchas ocasiones, ellos mismos realizan los gastos para trasladarse.

Al mando de Héctor "El Chino" Méndez, un grupo de alrededor de 20 rescatistas llegó directamente desde La Guaira, Venezuela, donde habían estado durante las últimas semanas para apoyar en los recientes sismos del país.

