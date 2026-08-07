Tres jóvenes heridos tras aparatosa volcadura en Tepeyac Insurgentes y operativo en la Juárez, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, un aparatoso accidente vial dejó a cuatro jóvenes lesionados y cuantiosos destrozos en la alcaldía Gustavo A. Madero. Asimismo, en la zona centro de la ciudad se registraron otra volcadura por pasarse el semáforo en rojo y un operativo ministerial en la colonia Juárez.

Camioneta destruye postes, choca con árbol y vuelca en la GAM; hay 3 jóvenes heridos

Un fuerte accidente automovilístico registrado en el cruce de la Calzada de Guadalupe y la avenida Euzkaro, en la colonia Tepeyac Insurgentes, alcaldía Gustavo A. Madero, movilizó a múltiples ambulancias tras el colapso de un vehículo particular.

De acuerdo con testigos y reportes de las autoridades en el sitio, una joven conducía una camioneta a exceso de velocidad acompañada por tres masculinos, todos de entre 20 y 25 años, cuando perdió el control del volante. La unidad derribó los volardos de contención de la banqueta, se llevó un poste de luz y terminó chocando contra un árbol antes de dar una voltereta sobre la vía pública.

Paramédicos auxiliaron a los cuatro tripulantes por diversos traumatismos en la cabeza y partes del cuerpo. La zona permaneció cerrada al tránsito vehicular hasta que una grúa de la demarcación remolcó la camioneta destruida.

Choque y volcadura por pasarse el alto en el cruce de Chapultepec y Nápoles

En la alcaldía Cuauhtémoc, dos vehículos colisionaron fuertemente en la intersección de la avenida Chapultepec y la calle Nápoles, en la colonia Juárez, derivando en la volcadura de uno de los automóviles implicados.

Las primeras indagatorias señalan que uno de los automovilistas no respetó la luz roja del semáforo, provocando un impacto directo contra la otra unidad, la cual quedó volcada sobre su costado. Pese a la espectacularidad del impacto, los tripulantes salieron por su propio pie y fueron valorados por paramédicos sin requerir traslado hospitalario. Bomberos de la CDMX realizaron maniobras para reincorporar el auto y despejar la arteria.

Agentes de la AIC despliegan operativo e intervienen inmueble en la colonia Juárez

Por otra parte, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República desplegaron una intervención en un predio ubicado sobre la calle Hamburgo, casi al cruce con Praga, en la colonia Juárez.

Durante la diligencia, los agentes colocaron un vehículo oficial atravesado sobre la vialidad para cerrar temporalmente el paso vehicular y acordonar el perímetro mientras ejecutaban labores al interior del inmueble. Hasta el momento, las autoridades no han detallado el motivo del operativo ni si hubo personas detenidas o bienes asegurados.