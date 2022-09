Apoya PRI encuesta vía INEGI sobre presencia de Fuerzas Armadas

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira , dijo que más que una consulta, se debe realizar una encuesta por parte del INEGI para saber la opinión de los ciudadanos sobre la confianza que tienen en las Fuerzas Armadas, sin que esto suspenda el trámite legislativo en el Senado de la Republica.

Sostuvo que la encuesta no suple ni pone en riesgo las funciones de las Cámaras de Diputados y Senadores para legislar y tampoco choca con el artículo 35 de la Constitución que impide consultar la seguridad nacional.

“Yo estoy diciendo que el trámite legislativo tiene que continuar, yo espero que los senadores reflexionen sobre la extensión de la permanencia del ejército en tareas de seguridad, eso de las calles no me gusta porque no es de lo que se trata, sino en tareas de seguridad y es una extensión, y segundo. No está mal consultar a la gente, no se gasta en una consulta del tipo que se propuso, pero si una buena encuesta de si la gente tiene confianza en la seguridad a partir de utilizar, en algún momento, a las Fuerzas Armadas. Que la haga el INEGI todo mundo hace encuestas para todos, en lugar de andar determinando que corcholata es la buena, mejor que la haga el INEGI”, señaló el legislador priista.

Rubén Moreira, dijo desconocer cuales son los cambios a la minuta que se perfilan en el Senado, No obstante, descarto que estos tengan relación con ampliar el tiempo de las Fuerzas Armadas.

Sostuvo que los acuerdos que se alcancen serán analizados por los diputados.