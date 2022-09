Sin Fuerzas Armadas habrá apocalipsis de inseguridad en 2024: Moreira

Desde San Lázaro, el PRI lanzó un nuevo llamado a los senadores para aprobar la reforma que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad publica en el país.

Rubén Moreira Valdez, líder de los diputados del PRI en la Cámara de Diputados, sentenció que de no aprobarse la iniciativa sobre las Fuerzas Armadas el país quedará en manos del crimen organizado y los más afectados serán los ciudadanos.

“A mí lo que me presiona es la inseguridad y a mí lo que me preocupa es que si no hacen ese cambio los senadores le van a entregar este país al narco, yo espero que me equivoque, ellos voten a favor y que en el 2024 no veamos un apocalipsis porque si se va el Ejercito de las zonas de este país, lo vamos a tener tal vez para siempre”, advirtió el diputado Moreira Valdez.

La propuesta del PRI para ampliar hasta el 2028 la presencia de la Fuerzas Armadas en tareas de seguridad publica en apoyo de la Guardia Nacional que discute el Senado de la República mantiene las posturas encontradas entre Morena y sus aliados y la oposición.